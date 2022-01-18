Первый раунд - за Порошенко: почему власти резко взяли паузу

Возвращение обвиняемого в госизмене пятого президента Украины, нардепа, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко в Киев 17 января вызвало немало шума. Но заседание Печерского райсуда Киева, где избирали меру пресечения и под которым собралась толпа сторонников Порошенко, закончилось ничем. Соответствующее решение должны огласить 19 января. При этом Офис Генерального прокурора просит меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" день первый возвращения Порошенко, как могут далее развиваться события и к каким это всё может привести последствиям.

Петр Порошенко. Фото: сайт партии Европейская солидарность

Власть сама дала Порошенко возможность не просто продемонстрировать свои способности, но и выиграть этот раунд

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова отмечает:

"Вся эта история выглядит странно, нелогично, а к концу дня она стала ещё и абсурдной. Сначала Порошенко якобы искали, ждали и обещали потащить в суд. Точно знали день и время, когда он прилетит. Потом его вдруг якобы не пускали в Украину, забрав паспорт. Паспорт в итоге отдали, но повестку не вручили. Позже выяснилось, что в суде, куда он приехал сам, его не ждут. Около часа, вроде бы, искали судью (или по каким-то иным непонятным причинам не могли начать заседание). Начали, но через час прервались. Заседание возобновили и пока оно шло, МВД заявило, что Порошенко во всеукраинском розыске и показало страницу в реестре. Через короткое время страница исчезла. Видимо, МВД, наконец, смогло отыскать пятого президента в зале суда. Прокуроры потребовали какую-то необъяснимую сумму залога. Суд удалился в совещательную комнату и пропал на 5 часов".

За это время, напоминает эксперта, в информпространстве носились новости, что судье стало плохо и к нему вызвали врача, что его забрала скорая, что тайна совещания нарушена и придется начинать рассмотрение заново.

"Все соцсети за это время обросли таким количеством мемов и саркастических статусов, что гомерический смех уже был слышен даже из самых забитых групп и страниц. На улице и в зале заседаний депутаты и активисты из группы поддержки уже и пели, и танцевали, и травили анекдоты, – продолжает Татьяна Лупова. – Среди всего этого развлечения, в 22.40 внезапно нашедшийся судья вдруг объявил, что переносит вынесение решения на 14.00 19 января. За всем этим шоу вдумчиво наблюдали прилетевшие в Украину 17 числа американские конгрессмены обеих партий, глава немецкого МИД Анналена Бербок и министр иностранных дел Канады Мелани Жоли".

По мнению эксперта, однозначно пятый президент перехватил инициативу у организаторов и каждую минуту использовал в своих интересах.

"По итогу власть предоставила Порошенко прекрасную возможность активировать свой электорат, показать всем, что он может действовать разумно, расчётливо и системно, используя тактику и стратегию, обгоняя на виражах и обыгрывая на поворотах. Имеет поддержку и пользуется успехом у людей. То есть, фактически власть сама дала ему возможность не просто продемонстрировать свои способности, но и выиграть этот раунд, – считает Татьяна Лупова. – Готовь таким образом нынешний президент себе приемника – эта технология была бы оправдана. Но, насколько я могу судить, цели сделать Порошенко следующим президентом Банковая не ставила. Тем абсурднее выглядит вся эта ситуация и понимание, что за отведённое время не смогли найти нужных и убедительных доводов для создания качественного судебного решения".

Увидим длинную эпопею а-ля Санта Барбара с затяжными судебными заседаниями

Адвокат, кандидат юридических наук Сергей Войченко уверен, что Порошенко не собирался, в отличие от Януковича, отсиживаться в другой стране.

"Ведь ставкой Януковича на тот момент была жизнь. У Порошенко же ставка даже не свобода, а определенные неудобства в связи с судебными процессами. Сам суд пока идет вяло. У Медведчука, проходящего по тому же делу и временно находящемуся под домашним арестом, всё было куда интереснее. Сейчас же прокуратура ограничилась очередными "дежурными" фразами. А Петр Алексеевич пиарился фактически на всём", – подчеркивает эксперт.

То, что суд взял паузу в избрании меры пресечения до 19 января Сергей Войченко называет не совсем типичным, но – вполне законным.

"Очевидно, что это не будет взятие под стражу. Потому что Порошенко за решеткой власти не нужен. Она избрала путь лишения его доступа к определенным ресурсам. А, если не лишения, то усложнить пользование такими ресурсами. И в этой нынешняя власть не далеко ушла от времен, когда Порошенко был президентом, а его кум Луценко – генпрокурором. Скажу больше – если бы с Порошенко боролись методами его кума и тогдашнего окружения, включая военного прокурора Матиоса, ему было бы куда труднее. А сейчас это такой лайт-вариант. Не то, что вытворяли при президентстве Порошенко", – говорит адвокат.

Он акцентирует, что вопрос избрания меры пресечения во многом зависит от того, насколько мощная база обвинения, готовы ли материалы к отправке в суд, готовы ли следователи заявить о завершении судебного расследования, ознакомить подозреваемых с материалами дела.

"Скорее всего, сторона обвинения сделает всё, чтобы дело как можно быстрее дошло до суда. Ну, а Порошенко и его адвокаты будут стараться всё максимально затянуть. Затем увидим длинную эпопею а-ля Санта Барбара с затяжными судебными заседаниями, – прогнозирует Сергей Войченко. – Сперва это будет под пристальным вниманием журналистов, политиков, общественности. Но потом, когда всё перейдет исключительно в юридическую плоскость, выйдя из разряда шоу, интерес угаснет. И будут появляться сообщения в стиле "состоялось очередное судебное заседание". Быстрого рассмотрения дела не будет. Это не выгодно даже действующей власти. Ну, а Порошенко традиционно продолжит заявлять о политических репрессия. И для него, и для Офиса президента шоу будет продолжаться".

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