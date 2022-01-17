Дело Порошенко: Турчинов заявил, что судье стало плохо в совещательной комнате

Глава главного штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов сделал заявление, что судья Алексей Соколов почувствовал себя плохо во время процесса в Печерском районном суде. Перед тем, он отлучился в совещательную комнату, чтобы выбрать меру пресечения для Петра Порошенко. Об этом информируют "Комментарии", обнародовав информацию из трансляции митинга перед судебным органом

Александр Турчинов (фото из открытых источников)

Александр Турчинов обнародовал информацию, что для судьи Соколова вызвали карету скорой помощи по той причине, что ему стало плохо.

Вместе с тем спикер Печерского судебного учреждения столицы Виталий Чергавый, предоставляя комментарий журналисту издания, не сказал ничего конкретного насчет здоровья судьи Соколова.

По его словам, судья находится в совещательной комнате. Это тайна совещательной комнаты, — резюмировал Чергавый.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Порошенко впервые объяснил, почему скрылся от следственных ДБР. Петр Порошенко дал объяснение своей реакции при попытке представителей следствия ДБР вручить ему повестку. Собственную попытку отъехать и слова, с которыми он обращался к водителю "Поехали, твою мать", нардеп выдал за "странную позицию" водителя. Политик еще сказал, что не так принял правоохранителей. Думал, что это – пранкеры. Порошенко заявил, что от собственной охраны и помощников получил информацию, что дальше, на выходе находятся какие-то пранкеры, блоггеры. И что он не был информирован, что это силовики из ДБР. Их крики я услышал, когда автомобиль уже двигался. Известно, что 17 декабря пятый украинский президент на своем автомобиле скрылся от представителей Государственного бюро расследований, которые намеревались вручить ему лично повестки о вызове на допросы.

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