logo

BTC/USD

41752.34

ETH/USD

3168.85

LTC/USD

147.33

USD/UAH

28.40

EUR/UAH

32.45

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Дело Порошенко: Турчинов заявил, что судье стало плохо в совещательной комнате
commentss НОВОСТИ Все новости

Дело Порошенко: Турчинов заявил, что судье стало плохо в совещательной комнате

Александр Турчинов сообщил, что судье Соколову стало плохо

17 января 2022, 23:50
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Глава главного штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов сделал заявление, что судья Алексей Соколов почувствовал себя плохо во время процесса в Печерском районном суде. Перед тем, он отлучился в совещательную комнату, чтобы выбрать меру пресечения для Петра Порошенко. Об этом информируют "Комментарии", обнародовав информацию из трансляции митинга перед судебным органом

Дело Порошенко: Турчинов заявил, что судье стало плохо в совещательной комнате

Александр Турчинов (фото из открытых источников)

Александр Турчинов обнародовал информацию, что для судьи Соколова вызвали карету скорой помощи по той причине, что ему стало плохо.

Вместе с тем спикер Печерского судебного учреждения столицы Виталий Чергавый, предоставляя комментарий журналисту издания, не сказал ничего конкретного насчет здоровья судьи Соколова.

По его словам, судья находится в совещательной комнате. Это тайна совещательной комнаты, — резюмировал Чергавый.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Порошенко впервые объяснил, почему скрылся от следственных ДБР. Петр Порошенко дал объяснение своей реакции при попытке представителей следствия ДБР вручить ему повестку. Собственную попытку отъехать и слова, с которыми он обращался к водителю "Поехали, твою мать", нардеп выдал за "странную позицию" водителя. Политик еще сказал, что не так принял правоохранителей. Думал, что это – пранкеры. Порошенко заявил, что от собственной охраны и помощников получил информацию, что дальше, на выходе находятся какие-то пранкеры, блоггеры. И что он не был информирован, что это силовики из ДБР. Их крики я услышал, когда автомобиль уже двигался. Известно, что 17 декабря пятый украинский президент на своем автомобиле скрылся от представителей Государственного бюро расследований, которые намеревались вручить ему лично повестки о вызове на допросы.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QUYXUBgFuD0
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
atalanta
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!