«Переезд» министерств в регионы: есть ли смысл в таких перестановках

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МЕНЮ
Вечканова Елена
За следующие два года главные украинские министерства могут сменить место дислокации. С предложением их "переезда" в разные регионы выступил глава государства Владимир Зеленский, о чем накануне сообщил министр Кабмина Олег Немчинов. "Комментарии" поинтересовались у экспертов, какой оценки заслуживает подобная идея и почему.
Министерства хотят перенести в разные регионы. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк
Политолог Владимир Цыбулько называет это
предложение абсолютно безнадежным и иррациональным.
"Вопрос не в сотнях тонн документов, они все
уже в "цифре". Вопрос в формальностях, — поясняет он. — Представьте себе
заседания Кабмина дистанционно. К тому же каждое министерство имеет свой
законодательный, зеркально-профильный комитет в Верховной Раде. И еженедельные
заседания комитетов с участием чиновников в случае переезда министерств станут
просто не возможны".
Тогда уж, отмечает Владимир Цыбулько, в новые
места дислокации министерств надо будет переносить и комитеты. Не говоря уже о
спецсвязи, силовиках и т. д.
"Это бессмысленное прожектерство, —
подчеркивает политолог. — Можем вспомнить "перенос" Администрации президента из
здания на Банковой. В итоге канцелярию просто переназвали в Офис президента.
Денег на социалку и оборону не хватает, так откуда они возьмутся на
бюрократию?"
Директор аналитического центра
"Политика" Николай Давидюк отмечает, что эта идея уже обговаривалась
в Украине. И в той или иной мере нечто подобное воплощалось в разных странах.
"Михаил Саакашвили, будучи президентом Грузии,
перенес парламент из Тбилиси в Кутаиси. Правда, идея не прижилась. А вот в
Германии идея суперклассно работает, но там всё же федеративное устройство.
Заработает ли это в Украине — вопрос. Но будет интересно, если одно
министерство расположится, к примеру, в Харькове, другое во Львове. Кто-то в
Одессе, а кто-то и вовсе в райцентре. Например, Министерство цифровой
трансформации может быть где угодно", — размышляет Николай Давидюк.
По его мнению, чтобы идея прижилась, нужно всё
качественно разработать, перенять лучший опыт.
"Подобный перенос министерств в регионы может
помочь "сшить" страну, — считает политолог. — Но нужно эффективно, а не
эффектно подойти к вопросу и грамотно всё реализовать".
Напомним, ранее "Комментарии" подытоживали год министра здравоохранения Максима Степанова в должности. Подробнее о пяти ярких достижениях и провалах можно узнать в нашем материале.
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Иван Сирко
сегодня, 11:37
Чем бы д.е.б.и.л.ы не занимались лишь бы не плакали!!! Есть смысл этих скотов перестрелять!!!