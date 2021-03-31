«Переезд» министерств в регионы: есть ли смысл в таких перестановках

За следующие два года главные украинские министерства могут сменить место дислокации. С предложением их "переезда" в разные регионы выступил глава государства Владимир Зеленский, о чем накануне сообщил министр Кабмина Олег Немчинов. "Комментарии" поинтересовались у экспертов, какой оценки заслуживает подобная идея и почему.

Министерства хотят перенести в разные регионы. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Бессмысленное прожектерство

Политолог Владимир Цыбулько называет это предложение абсолютно безнадежным и иррациональным.

"Вопрос не в сотнях тонн документов, они все уже в "цифре". Вопрос в формальностях, — поясняет он. — Представьте себе заседания Кабмина дистанционно. К тому же каждое министерство имеет свой законодательный, зеркально-профильный комитет в Верховной Раде. И еженедельные заседания комитетов с участием чиновников в случае переезда министерств станут просто не возможны".

Тогда уж, отмечает Владимир Цыбулько, в новые места дислокации министерств надо будет переносить и комитеты. Не говоря уже о спецсвязи, силовиках и т. д.

"Это бессмысленное прожектерство, — подчеркивает политолог. — Можем вспомнить "перенос" Администрации президента из здания на Банковой. В итоге канцелярию просто переназвали в Офис президента. Денег на социалку и оборону не хватает, так откуда они возьмутся на бюрократию?"

Неплохой вариант для "сшивания" страны

Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк отмечает, что эта идея уже обговаривалась в Украине. И в той или иной мере нечто подобное воплощалось в разных странах.

"Михаил Саакашвили, будучи президентом Грузии, перенес парламент из Тбилиси в Кутаиси. Правда, идея не прижилась. А вот в Германии идея суперклассно работает, но там всё же федеративное устройство. Заработает ли это в Украине — вопрос. Но будет интересно, если одно министерство расположится, к примеру, в Харькове, другое во Львове. Кто-то в Одессе, а кто-то и вовсе в райцентре. Например, Министерство цифровой трансформации может быть где угодно", — размышляет Николай Давидюк.

По его мнению, чтобы идея прижилась, нужно всё качественно разработать, перенять лучший опыт.

"Подобный перенос министерств в регионы может помочь "сшить" страну, — считает политолог. — Но нужно эффективно, а не эффектно подойти к вопросу и грамотно всё реализовать".

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