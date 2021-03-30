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Отказ ОПЗЖ, выплаты ФОПам и постановление о Донбассе: итоги внеочередных заседаний Рады

Эксперты рассказали, на какие решения нардепов стоит обратить внимание

сегодня, 18:46
Автор:

Таисия Ерохина

Сегодня, 30 марта, состоялась серия внеочередных заседаний Верховной Рады. Опрошенные порталом "Комментарии" эксперты проанализировали наиболее важные решения, принятые нардепами.

Отказ ОПЗЖ, выплаты ФОПам и постановление о Донбассе: итоги внеочередных заседаний Рады

Фото из открытых источников

"Есть три важных момента сегодняшних внеочередных сессий"

Политолог Виктор Таран считает, что следует отметить три важных момента сегодняшних внеочередных сессий.

"Первый – то, что Верховная Рада приняла постановление по поводу эскалации ситуации на Донбассе. Речь о росте обстрелов в целом и драме у н.п. Шумы, где оккупанты 26 марта убили 4 наших военных и ранили двоих. Согласно принятому документу, ответственность за нынешнее обострение лежит на России. Парламентарии призвали мировое сообщество отреагировать на ситуацию. Тот результат, который отразился на табло ("за" – 308 депутатов), а также уход из зала ОПЗЖ, четко демонстрирует, что украинский парламент разделен на две части. К счастью, пророссийская часть в явном меньшинстве. Зато мы имеем конституционное большинство по действительно важным вопросам. И это доказывает, что мы продолжим двигаться в сторону европейской и евроатлантической интеграции", — подчеркивает Виктор Таран.

Вторым важным моментом он называет то, что депутаты исправляют провалы правительства, которое явно провалило подготовку к третьей волне коронавируса, равно как провалило вакцинацию. Как следствие – ужесточение карантинных мер и новые потери для малого и среднего бизнеса.

"То, что 312 нардепов проголосовали за выплату восьми тысяч гривен ФОПам и наемным работникам предприятий, которые пострадали от карантинных ограничений, это именно исправление с помощью парламента правительственных провалов", — отмечает политолог.

Третий момент, на котором Виктор Таран заострил внимание, это принятие ВР во втором чтении законопроекта №4355 относительно использования электронных паспортов.

"302 народных депутата приняли историческое решение, — отмечает эксперт. – Украина стала первой страной в мире, где электронные паспорта входят в обиход наряду с обычными – бумажными. Мы, действительно, становимся государством в смартфоне".

"Блок решений, связанный с выплатами населению – популистический"

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий также отмечает три пакета инициатив, принятых сегодня Радой (большая часть пока не в окончательной редакции). Но делает несколько иные акценты.

"Первые касаются военных вопросов, а также позиционирования государства, в частности Верховной Рады, по отношению к эскалации на Донбассе. Очевидно, это было нужно для наших дипломатических целей. Ускорение мобилизации в случае необходимости и усиление ответственности при уклонении от мобилизации — правильна и важная инициатива", — уверен Александр Палий.

Второй блок решений, по его мнению, — популистический, связанный с выплатами населению.

"Он перекладывает часть ответственности на местные бюджеты, что, конечно, не слишком реалистично в нынешних условиях. Какие-то деньги местный бизнес получит, и то хорошо. Главное, чтобы этот вопрос не встал в зависимость от лояльности бизнесменов местной власти", — считает эксперт.

Третий блок вопросов, на котором акцентирует Александр Палий, связан с экономикой. В частности, с разблокированием большой приватизации, налоговой амнистией.

"Эти решения нуждаются в очень серьезном анализе. Пока я не готов сказать, хорошо это в данном исполнении или плохо. Если бы эти решения были приняты в начале каденции Зелинского, они, конечно, дали бы гораздо больший эффект для экономики. Сейчас же многие бизнесмены будут осторожничать, в том числе в вопросе возможной налоговой амнистии даже за небольшую часть имеющихся у них средств", — прогнозирует эксперт.

Ранее сообщалось, что соцсети взорвались из-за указа Зеленского об удлинении президентской цепи на четыре звена.


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