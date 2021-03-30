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Главная Новости Политика внутренняя политика Украинские министерства могут переехать в регионы: подробности
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Украинские министерства могут переехать в регионы: подробности

На такой шаг могут пойти для деконцентрации органов исполнительной власти в столице

сегодня, 19:59
Автор:

Вечканова Елена

За следующие два года главные украинские министерства могут сменить место дислокации. С предложением "переезда" выступил глава государства Владимир Зеленский, о чем сообщает министр Олег Немчинов.

Украинские министерства могут переехать в регионы: подробности

Украинские министерства могут переехать в регионы. Фото из открытых источников

По словам представителя Кабмина, соответствующая идея прозвучала на Координационном совете по вопросам реформирования госуправления. Зеленский считает, что органы исполнительной власти не должны находиться только в столице — это возносит Киев над другими регионами в плане развития различных сфер.

Как сообщил Немчинов, у идеи "деконцентрации министерств" есть масса преимуществ.

Как уже упоминалось, это поможет другим регионам также начать развиваться, не слишком отставая от столицы, наладить собственное благоустройство. Министерства станут чуть "ближе" к обычным гражданам, которые смогут лучше понять, как формируется политические течения и реализуются многие решения.

Также переезд министерств в другие области может стать стимуляцией для развития трудовой миграции внутри страны. Это связано с тем, что на новом месте таким органам обязательно понадобятся новые сотрудники, что вызовет всплеск трудоустройства. Таким образом регионы получат очередной толчок к экономическому развитию.

Помимо этого, утверждает Немчинов, наличие министерств в регионах поможет ускорить цифровую трансформацию Украины, а еще уменьшит влияние чиновников на жизнь обычного гражданина. Как результат, перенесение основных органов госуправления поможет снизить нагрузку (экономическую, транспортную) на саму столицу.

Сообщается, что в своей инициативе Владимир Зеленский указал и сроки выполнения "переезда". Глава государства уверен, что подобный процесс займет не более двух лет.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что в Нацполиции появились новые подробности погрома Офиса президента на Банковой поклонниками Сергея Стерненко.

Также на портале можно найти итоговую информацию о заседании Верховной Рады 30 марта. Какие вопросы поднимались народными избранниками, читайте в нашем материале.


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Источник: https://t.me/nemchinovoleh/1661
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