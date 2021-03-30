Украинские министерства могут переехать в регионы: подробности

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Вечканова Елена
За следующие два
года главные украинские министерства могут сменить место дислокации. С
предложением "переезда" выступил глава государства Владимир Зеленский, о чем
сообщает министр Олег Немчинов.
Украинские министерства могут переехать в регионы. Фото из открытых источников
По словам
представителя Кабмина, соответствующая идея прозвучала на Координационном
совете по вопросам реформирования госуправления. Зеленский считает, что органы
исполнительной власти не должны находиться только в столице — это возносит Киев
над другими регионами в плане развития различных сфер.
Как сообщил
Немчинов, у идеи "деконцентрации министерств" есть масса преимуществ.
Как
уже упоминалось, это поможет другим регионам также начать развиваться, не
слишком отставая от столицы, наладить собственное благоустройство. Министерства станут чуть "ближе" к
обычным гражданам, которые смогут лучше понять, как формируется политические
течения и реализуются многие решения.
Также переезд министерств в другие области может стать стимуляцией для развития трудовой
миграции внутри страны. Это связано с тем, что на новом месте таким органам
обязательно понадобятся новые сотрудники, что вызовет всплеск трудоустройства.
Таким образом регионы получат очередной толчок к экономическому развитию.
Помимо этого, утверждает Немчинов, наличие министерств в регионах поможет ускорить цифровую трансформацию Украины, а еще уменьшит влияние чиновников на жизнь обычного гражданина. Как результат, перенесение основных органов госуправления поможет снизить нагрузку (экономическую, транспортную) на саму столицу.
Сообщается, что в
своей инициативе Владимир Зеленский указал и сроки выполнения "переезда". Глава
государства уверен, что подобный процесс займет не более двух лет.
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