Год в министерском кресле: пять достижений и провалов Максима Степанова

Прежде чем Министерство здравоохранения Украины возглавил Максим Степанов, его руководители менялись быстрее, чем широкие массы успевал выучить их фамилии. Степанов же сломал тенденцию — 30 марта исполняется год, как он занял пост Министра здравоохранения Украины до сих пор, несмотря на все держится на ней.



Максим Степанов

Пять достижений Максима Степанова

Развитие системы трансплантологии. Именно за время Максима Степанова произошел прорыв в отечественной трансплантологии. На пилотный проект было выделено 133 млн грн, в нем задействовано 40 медицинских учреждений.

Речь идет о пересадке сердца, печени, почек (в частности, от посмертного донора), костного мозга. За это время впервые было проведено трансплантации костного мозга детям от неродственного донора, а также внедрена механизм поиска и получения трансплантата костного мозга по международным реестров доноров. К чести Степанова, он лично принял в этом участие.





Запуск системы "е-Малютка". Путем сотрудничества с Министерством цифровой трансформации Украины и Национальной службой здоровья Украины Минздрава был разработан функционал электронных медицинских заключений о рождении.

В рамках процесса дебумагизации и постепенного реинжиниринга способов выдачи и использования бумажных справок украинский появилась возможность избежать многочасовых очередей. Теперь ребенка можно зарегистрировать, не выходя из роддома. Для этого достаточно заполнить онлайн-заявление на Едином вебпортале "Дия".

Создание модели спасения тех медицинских отраслей, которые не были учтены предыдущим видением медицинской реформы (тубдиспансер, психиатрическая помощь и т.д.). Действительно, второй этап медицинской реформы, который должен был стартовать 1 апреля 2020, угрожал полной катастрофой "вторички" — очень много медицинских учреждений были не готовы работать в таких условиях. Вполне реальной казалась перспектива появления людей с расстройствами психики, которые ходят по улицам и попрошайничают. Однако Министерство здравоохранения оперативно разработало нормативную базу по поддержке и недопущения закрытия медицинских учреждений и освобождения медиков, "пробив" переходное финансовое обеспечение оказания медицинских услуг учреждениями здравоохранения. Конечно, кого-то сократили, то закрыли, но и фтизиатрия, и психиатрия целом остались "на плаву".

Повышение заработной платы медицинским работникам с 1 сентября 2020: врачам — на 70% (3561 грн), медсестрам — на 50% (2362 грн), младшим медсестрам — на 25% (1181 грн). С условно победного 2014 это вообще первое повышение зарплат медицинскому персоналу.

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Подписание двухлетнего соглашения о сотрудничестве между Правительством Украины и Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения на 2020 и 2021 годы. Соглашение должно позволить "продолжить сотрудничество с ВОЗ, расширить доступ населения к качественным услугам здравоохранения, разработать и внедрить справедливые стратегии и реформы финансирования системы здравоохранения для достижения прогресса в направлении универсального охвата услугами здравоохранения, улучшить доступ к основным лекарственных средств, вакцин, диагностики и оборудование для первичной медицинской помощи, усилить потенциал готовности государства к чрезвычайным ситуациям, в том числе вызовов, связанных с пандемией COVID-19 ".

Пять провалов Максима Степанова

Примечательно, что значительная часть провалов Максима Степанова дублирует список его достижений. Хотя и не полностью.

Участие в выборах. Максим Степанов возглавил список партии "Слуга народа" на выборах в Одесский областной совет. Пресс-служба министра сначала опровергала эту информацию, но потом оказалось, что Максим Степанов действительно баллотировался в Одессе. Это вызвало немало вопросов, ведь п. 2 ст. 7 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" запрещает членам Кабмина совмещать свою служебную деятельность с другой работой, кроме преподавательской, научной и творческой во внерабочее время.





Итак, Максим Степанов собирался уйти из Минздрава. Популярность такой шаг ему не прибавил.

Введение локдауну в январе 2021 года. Заболеваемость и так шла на убыль, а длительные новогодние праздники обусловили дальнейшее ее снижение. Зачем понадобилось инициировать еще один удар по экономике, которая и так не восстановилась после первого локдауну, Максим Степанов так и не смог объяснить. А также то, по какой логике носки, презервативы и канцтовары попали в разряд товаров, продажа которых была запрещена, а, например, алкогольные напитки — нет.

Повышение заработной платы медицинским работникам с 1 сентября 2020. Именно так. Дело в том, что на практике это совсем не означало, что всем медицинским работникам автоматически подняли зарплату — многих эти изменения не затронули вообще. Пока Минздрав рапортовал о повышении зарплат, в соцсетях распространяли такое фото.





Подписание двухлетнего соглашения о сотрудничестве между Правительством Украины и Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения на 2020 и 2021 годы. Даже на журналистский запрос Минздрав не придает тексту этого соглашения. В открытом доступе можно найти только распоряжение Кабмина о подписании указанного соглашения и текст аналогичного соглашения на 2006-2007 годы. Поэтому невозможно выяснить, о чем договорились МЗ и ВОЗ, обязательства взяла на себя государство Украина. Такая непрозрачность очень настораживает.

Закупка и доставка вакцины против COVID-19. Так, Украина все-таки не стала "контрольной группой", по которой можно увидеть, что было бы без вакцинации. В рамках инициативы COVAX 92 страны получат протикоронавирусну вакцину бесплатно или же по цене, ниже рыночной. Украина в этом списке тоже есть. Ей пообещали 8 млн доз вакцины для прививки 20% населения. Однако помощи от COVAX можно ждать годами. Поэтому Максим Степанов провел переговоры с к итайською компанией Sinovac Biotech, которые завершились подписанием договора о закупке 1913316 доз вакцины CoronaVac.

Когда стало понятно, что и здесь люфт между оплатой и поставкой может затянуться (первую партию в 700 000 ожидали к концу первого квартала 2021, но пока утешительных новостей нет), министр взял этот вопрос под личный контроль и совершил визит в Индию, где договорился о закупке еще одной вакцины — CoviShield от Serum Institute of India.

Здесь уже господина Степанова не критиковал только ленивый. Прежде всего CoviShield является дженериком вакцины от AstraZeneca, хотя Минздрав уверяет, что никакой разницы нет. Однако трудно игнорировать тот факт, что в инструкции к CoviShield ничего не пишут о AstraZeneca. Название "действующего вещества" также отличается. Проверили ее "аж" на 400 добровольцах, большинство из которых (214 человек) после получения второй дозы не явились в лабораторию, чтобы сдать кровь на анализ.

Кроме того, соглашение было подписано с ООО Grace of God ( "Божья благодать"), а не с производителем. Эта компания появилась 4 ноября 2020, она зарегистрирована по адресу арендованного офиса. В реестре прав собственности за ООО Grace of God не закреплено ничего, она не вела никакой хозяйственной деятельности (в отчете 2020 года — нули), имеет уставный капитал в размере 1000 долларов США, однако как-то смогла закупить миллион вакцин для прививок от коронавируса.

Известно, что ни Китай, ни Индия даже не попали в список стран-лидеров по вакцинации против коронавируса. Вместо этого они охотно продают вакцины собственного производства другим странам, которым не хватило "лицензированных".

Поэтому неудивительно, что, хотя вакцинация против COVID-19 в Украине на все препятствия таки началась, происходит она очень медленно. Заметим, с достойно социальных опросов большинство украинский не готова прививаться.

Особенно показательна позиция медиков, которых вакцинируют одними из первых: пока прививки является добровольным, медработники массово отказываются участвовать в этой кампании — иногда даже полным составом медицинских учреждений. В частности, такая ситуация сложилась в Черновицкой городской больницы № 3. И привлечение известных личностей к популяризации прививок против коронавируса только усиливает общий скепсис.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Украине до 15 апреля продлится загостренняситуации с коронавируса. Минздрав ожидает рост числа больных C OVID -19 в течение ближайших двух недель.

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