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Журналист: «Антиолигархический закон» приняли зря, Порошенко снова переиграл ОП

Пятый президент больше не попадает под действие антиолигархического закона

сегодня, 07:48
Автор:

Кравцев Сергей
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Пятый Президент Украины и лидер партии “Европейская Солидарность” Петр Порошенко передал акции “Прямого” и “5 канала” журналистам, которые объединились в холдинг с символическим названием “Свободные медиа”. Как информирует издание "Комментарии", об этом стало известно из видеообращения Порошенко.

Журналист: «Антиолигархический закон» приняли зря, Порошенко снова переиграл ОП

Петр Порошенко. Фото: сайт партии Европейская солидарность

Комментируя информацию, политический эксперт, писатель и журналист Павел Бондаренко отметил у себя в Facebook, таким образом, если читать принятый недавно "Антиолигархический закон", то Петр Порошенко не подпадает под определение "олигарха", которое в нем изложено.

"Теперь любой наезд на "Свободные медиа" будет иметь строгие взгляды со стороны США, ЕС, ПАСЕ, "Журналистов без границ", ОБСЕ, ООН и других серьезных дядь, и теть. Это как раз сигнал и туда: смотрите – они приняли закон, направленный против оппозиции. Я принял правила игры и лишился медиаактивов, смотрите на дальнейший цирк", – отметил журналист.

Он добавляет, складывается такое впечатление, что в ОП даже представить не могли, что Порошенко так возьмет и избавится от "кровно нажитого". Павел Бондаренко подчеркивает, вот только вишенка на тортике в другом: Порошенко показал другим "коллегам" выход из ситуации. 

"Не удивлюсь, если завтра Ахметов, Пинчук и Коломойский продадут свои телеканалы "трудовым коллективам" и выпадут из числа "олигархов". И тоже могут подать в суд. А там Разумков подтянется, который начнет снова объяснять всю глупость "Антиолигархического закона" и лично его главного заказчика", – резюмировал Бондаренко. 

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Источник: https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/1056576938439779/
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