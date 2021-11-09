Журналист: «Антиолигархический закон» приняли зря, Порошенко снова переиграл ОП

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Кравцев Сергей
Пятый Президент Украины и лидер партии “Европейская Солидарность” Петр Порошенко передал акции “Прямого” и “5 канала” журналистам, которые объединились в холдинг с символическим названием “Свободные медиа”. Как информирует издание "Комментарии", об этом стало известно из видеообращения Порошенко.
Петр Порошенко. Фото: сайт партии Европейская солидарность
Комментируя информацию, политический эксперт, писатель и журналист Павел Бондаренко отметил у себя в Facebook, таким образом, если читать принятый недавно "Антиолигархический закон", то Петр Порошенко не подпадает под определение "олигарха", которое в нем изложено.
Он добавляет, складывается такое впечатление, что в ОП даже представить не могли, что Порошенко так возьмет и избавится от "кровно нажитого". Павел Бондаренко подчеркивает, вот только вишенка на тортике в другом: Порошенко показал другим "коллегам" выход из ситуации.
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