Новое заседание СНБО: кто из олигархов следующий «на прицеле» у власти

Сегодня, 26 февраля, в 17:30 соберется заседание СНБО. Уже известно, что рассмотрят ряд актуальных вопросов государственной безопасности, в частности, проект стратегии деоккупации и реинтеграции оккупированного Крыма — в закрытом режиме, а также вопрос санкций. "Комментарии" поинтересовались у экспертов, кто из украинских олигархов может попасть под санкции — и почему?

СНБО может наложить санкции на любого из украинских олигархов. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Попасть под "каток" может кто угодно

Политолог Никита Трачук отмечает: "На наших глазах СНБО приобретает значительно большее значение, чем когда-либо ранее. Сегодня стало известно, что Зеленский расширил предельную численность работников Аппарата СНБО на почти 50 человек — до 237. То есть, у него и далее большие планы по использованию этого органа для реализации своих решений, сомнительных с точки зрения законности. Фактически консультативный орган превращается в чрезвычайный, этакий ГКЧП им. Зеленского. И играет роль прямого проводника интересов президента и его решений. И попасть под "каток" может кто угодно: от блогера, эксперта, журналиста — до олигарха, что показывает кейс Медведчука".

Никита Трачук прогнозирует, что продолжаться удары по Медведчуку и его окружению. Но не только по ним.

"Бить будут по экономическим моментам, продолжая выдавливать Медведчука с рынка нефтепродуктов. Могут добираться и к Фирташу. Хоть из политической игры он выведен с 2014 года, но экономические мускулы еще имеет. Те же его облгазы могут попасть под раздачу. Не исключаю, что попытаются тем или иным решением СНБО добраться до Коломойского, чтобы держать его на коротком поводке. Могут "потрогать" и Порошенко, игры которого с улицей (митинги в защиту осужденного одесского активиста Стерненко) изрядно треплют нервы Банковой", — предполагает политолог.

При этом он акцентирует, что использования СНБО таким образом несет серьезны риски для демократии и украинской государственности в целом.

Зеленский излучает санкционную гиперактивность

Политолог Андрей Мишин считает, что легче сказать, кто из олигархов не попадет под удар. А не попадут, по его мнению, представители крупного бизнеса, которые в данный момент в той или иной мере являются союзниками Офиса президента.

"Думаю, какое-то время могут чувствовать себя спокойно Ахметов и Пинчук. И остальным — стоит напрячься. Понятно, что продолжат "догонять" Медведчука. Возможно, зацепят Коломойского, на которого нацелены Штаты. Будут бить по Фирташу, чтобы отобрать его "монопольку" по облгазам и вытеснить из энергетического бизнеса. По той же причине — дожать ОПЗЖ, могут прессовать и партнера Фирташа — Левочкина. Ну и, опять же, лояльность телеканала "Интер" нужно выбивать. Есть основания взяться и за Порошенко, — говорит политолог. — У него много странного бизнеса, в том числе связанного с россиянами, который можно подвести под категорию оффшоров. При желании сыграть на этом можно. А желание у Зеленского "потрепать" Порошенко, думаю есть".

Андрей Мишин сравнивает санкционную гиперактивность президента с термином "амок".

"Он происходит малайского "amoq" — "впасть в слепую ярость и убивать". Это психическое состояние, чаще всего определяемое в психиатрии как этноспецифический синдром, свойственный жителям Малайзии, Филиппин и близлежащих регионов. Оно характеризуется резким двигательным возбуждением (как правило, бег) и агрессивными действиями, беспричинным нападением на людей… Так вот Зеленский, который долго бездействовал, сейчас словно впал в "амок" — начал масштабные агрессивные действия против оппонентов. В итоге, думаю, это чревато быстрым истощением и политической смертью", — прогнозирует политолог.

Ранее "Комментарии" рассказывали, что, по мнению экс-секретаря СНБО, после введения санкций против Медведчука будет делать Россия.

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