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Экс-секретарь СНБО рассказал, что будет делать Россия после наложения санкций на Медведчука

У россиян уже есть план действий

сегодня, 13:00
Автор:

Гриниченко Дима

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк рассказал о том, что будет делать Россия после наложения санкция на кума Владимира Путина Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко за финансирование терроризма. Об этом он сообщил в эфире канала "Украина 24".

Экс-секретарь СНБО рассказал, что будет делать Россия после наложения санкций на Медведчука

Фото: Kremlin

По его словам, в России уже начали искать человека, который станет альтернативой Медведчуку, как главному ставленнику Кремля в нашей стране. Данилюк сказал, что из-за этого санкции не будут восприняты в Москве, как трагедия.

Он отметил, что россияне уже начали поиск другого человека, который будет наращивать свои активы в медиа и бизнесе, а также сказал, что Медведчук достиг необходимых Кремлю целей и стал токсичным.

19 февраля СНБО наложило санкции на Виктора Медведчука, его жену Оксану Марченко, гражданскую жену нардепа Тараса Козака Наталью Лавренюк и ряд других лиц за финансирование терроризма. 

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал Медведчука и Марченко террористической группировкой, которая сознательно поставляет топливо боевикам на оккупированном Донбассе. Также Данилов пообещал новые санкции против ряда народных депутатов.

На вчерашнем заседании также рассматривался вопрос обострения ситуации на Донбассе, итоги обсуждения были засекречены. Кроме персональных санкций СНБО наложило ограничения на частные самолеты Медведчука и Козака, на которых они летали в Москву и трубопровод "Прикарпатзападтранс", который находится под контролем лиц, связанных с Медведчуком.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Байден назвал главную цель Путина и Кремля.

Читайте также о санкциях в отношении телеканала Петра Порошенко. 



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9YD3MD7GtS0
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