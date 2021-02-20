В СНБО рассказали о том, кто может закончить войну на Донбассе

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Гриниченко Дима
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о том, кто может закончить войну на Донбассе. Он сказал, что ключ к миру находится в голове президента России Владимира Путина. Об этом Данилов заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Фото: Google
По его словам, только Путин может закончить войну на Донбассе, так как он является единственным человеком в России, который принимает подобные решения.
Данилов сказал, что вопрос окончания войны на Донбассе между Украиной и Россией находится в кабинете Владимира Путина, который уже семь лет ведет войну на нашей территории.
Секретарь СНБО отметил, что пока не будет принято решение об окончании войны, никакие договоренности между Украиной и Россией работать не будут.
Также Данилов сказал, что о том, что только Путин может закончить войну на Донбассе знает весь мир.
Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вороруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Россия отрицает своей участие в конфликте, несмотря на многочисленные доказательства военного вторжения на украинскую территорию и говорит, что в Украине идет "гражданская война".
Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года, которая не была признана Украиной и международным сообществом.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Байден назвал главную цель Путина и Кремля.
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Василий
сегодня, 13:35
Волков бояться-в лес не ходить . Обратиться с призывом к потомкам украинцев которые проживают в России в свержени Путина и его окружения Для начала освобождения Донбаса военным путем и начать освобождение Дебальцево,-лиха беда Начало.