Настоящая причина увольнения Баканова и Венедиктовой – кто на выход следующий

Топ-темой понедельника остается решение президента Украины отстранить с должностей главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. Издание "Комментарии" продолжает обсуждать с экспертами это решение, которое Зеленский аргументировал в вечернем обращении, рассказав об огромном массиве преступлений против основ нацбезопасности, ставящих серьезные вопросы к соответствующим руководителям. А также прогнозировать – к чему эти кадровые перестановку могут привести?

Баканов и Венедиктова. Фото: из открытых источников

Зеленский показал, что даже его близкие друзья будут лишаться должностей, если не смогут качественно выполнять свои обязанности

По мнению медиаэксперта, члена Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советника министра обороны Украины (2014-2015) Татьяны Поповой, президент в ночном обращении достаточно четко объяснил, почему решил снять с должностей Баканова и Венедиктову.

"Немалое количество представителей СБУ и работников органов прокуратуры (свыше 60) перешло на сторону россиян на временно оккупированных территориях. И президент возлагает ответственность за это на руководителей данных ведомств, — поясняет эксперт. — Фактически Зеленский показал, что даже его близкие друзья (а Баканов был именно из таких) будут лишаться должностей, если не смогут качественно выполнять свои обязанности".

Татьяна Попова призналась, что с временно исполняющим обязанности генпрокурора Алексеем Симоненко у нее хорошие ассоциации.

"Я видела, как он работал по делу Кати Гандзюк. Обещал расследовать и посадить – и расследовал, и посадил причастных к нападению. В генпрокуратуре Симоненко отвечал за расследование российских преступлений. И у меня недавно было пересечение с его направлением. Мы запросили одну точку и комментарий одного регионального прокурора, по моему, в воскресенье поздно вечером. И в понедельник в 9 утра мне уже из этого региона прокурор, который расследовал содержание жителей целой деревни в концлагере, в подвале школы, перезвонил. Потом показал журналистам тот подвал, дал комментарий на камеру. Так что у меня претензий в исполняющему обязанности генпрокурора нет. Как минимум, по отношению с журналистами он работает весьма адекватно", – отмечает Татьяна Попова.

Она также напоминает, что президент вчера сделал заявление о необходимости назначить, наконец, прокурора САП. Это то, чего требуют наши западные партнеры, подчеркивает эксперт. И то, что давно следовало сделать.

Впереди нас ждут кадровые чистки среди управленцев среднего звена в СБУ, ГПУ и в МВД у Дениса Монастырского

Директор Киевского института мирных исследований, профессор, политэксперт Андрей Мишин рассуждает так:

"Кадровые перемены означают что "эпоха некомпетентности" во главе силовых структур закончилась. Этого требует военное время. "Парашютисты" и "смотрящие" от Банковой во главе прокуратуры, МВД и СБУ были необходимы для консенсуса в сложившейся парламентско-клановой политической системе, существование которой в условиях военной агрессии несет угрозы и риски самому существованию нашего государства. Думаю, ни для кого не секрет, что все организованные группы политико-экономических интересов в Украине имеют силовое прикрытие – "крышу" в центральной исполнительной власти, судах и прокуратуре. Речь не только о "глубинном государстве" — офицеров и руководителей среднего и высшего звене, кадровом костяке сформированным под "некие особые интересы" Петром Порошенко и силовиках, ориентирующихся на бывший "Народный фронт" Авакова и Яценюка, но – о креатуре Юрия Бойко и даже Виктора Медведчука. Именно о них и говорил президент как о причинах снятия с должностей Венедиктовной и Баканова".

Комментируя новых назначенцев, эксперт отметил, что Алексей Симоненко – один из самых продуктивных и ответственных сегодня прокуроров Украины.

"Именно Симоненко курировал наиболее резонансные дела: Гандзюк, Шеремета, Стерненко и главное — Порошенко. Естественно у него огромное число недоброжелателей из коммерческих активистов и экспертов, состоящих на службе организованных кланов в парламенте и топ-коррупционеров в исполнительной власти, – подчеркивает Андрей Мишин. – Как говорил Глеб Жеглов: "Смотри кому выгодно", а выгодно дискредитировать прокурора Симоненко именно этаким лицам. Скорее всего, "неудобный прокурор" не останется на посту главы Генпрокуратуры, а будет направлен Банковой на пост руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры".

А вот бригадный генерал Василий Малюк — первый заместитель председателя СБ Украины, скорее всего возглавит ведомство, прогнозирует эксперт. Напоминая, что Малюк – кадровый "спецназер", прошедший АТО, карьеру сделал уже при нынешнем президенте.

"Впереди нас ждут кадровые чистки среди управленцев среднего звена в СБУ, ГПУ и в МВД у Дениса Монастырского, где "окопалось" много людей Арсена Авакова начиная с Антона Геращенко. Время "смотрящих" безвозвратно ушло", – констатирует Андрей Мишин.

Изменение фамилий у должности глобально не повлияет на то как работает СБУ и Генпрокуратура

Адвокат, руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондарь считает, что увольнение Баканова и Венедиктовой назрело очень давно.

"Кто близок с юридическим рынком, тот знаком с той правовой вакханалией, которая происходила в работе правоохранительных органов, начиная с 2019 года. Ведь именно с приходом этих людей к своим должностям "скрутки" (незаконное возмещение НДС) вышли на новый уровень. Урон бюджету исчислялся в миллиарды гривен в месяц. А такие схемы и на такие суммы априори не возможны без крышевания правоохранительными органами", – поясняет эксперт.

По его словам, не стоит забывать, что Баканов – один из ближайших людей Зеленского. Соответственно, такие кадровые перемены говорят, что, скорее всего, это не его личное решение, а вынужденная мера, к которой пришлось прибегнуть под натиском европейских партнеров.

"Об этом свидетельствует и заявления Зеленского о скорейшем назначении руководителей НАБУ и САП. Новых до сих пор и не назначили, надо понимать, потому что Зеленский хотел их подчинить себе – и полностью контролировать, чтобы назначение и снятие и с должности происходило по его указу", – размышляет Денис Бондарь.

Он предполагает, что изменение фамилий у должности (назначение новых лиц) глобально не повлияет на то как работает СБУ и Генпрокуратура. Ведь уголовно-процессуальное законодательство остается прежнее, люди "на местах", как правило, остаются те же. А значит, они и далее продолжат использовать "пробелы в праве" (как, например, невозможность оспорить законность решения на обыск) для своего собственного обогащения или в других корыстях целях.

"Дальнейшее развитие событий видится мне следующем. Под давлением западных партнеров будут назначены новые руководители НАБУ и САП. И есть надежда, что они будут независимы (хотя бы в какой-то мере) от Зеленского. Это приведет к резонансным делам относительно окружения действующего президента. Что касается Офиса Генпрокурора, то уже назревает новый скандал, так как исполняющий обязанности – довольно одиозная личность, которая ассоциируется с Офисом президента. Что явно говорит о простой смене "фасада", без изменения деятельности структуры по сути. ОГ будет и далее под контролем президента, – считает Денис Бондарь. – Думаю, с СБУ будет похожий сценарий, так как всегда эта Служба была подконтрольна главе государства и, по факту, является "секретной службой" президента. Вызвавший такой резонанс указы Зеленского скорее призваны показать, что "царь хороший, а бояре плохие", а не желанием привести к реальным переменам в этих структурах. Не думаю, что по результатам деятельности Баканова и Венедиктовой будут возбуждены какие-то уголовные дела – и они понесут реальную ответственность. Однако, в любом случае, отстранение этих одиозных личностей от своих должностей – это хорошая новость для украинского общества и страны в целом".

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