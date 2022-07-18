Назначен новый и.о. генпрокурора Украины: что известно об Алексее Симоненко

17 июля президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил с должности генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову. Новым исполняющим обязанности генерального прокурора назначен Алексей Симоненко. Портал "Комментарии" выяснил, что известно о новом высокопоставленном чиновнике. Алексей Симоненко (фото из открытых источников) Известно, что Симоненко стал замом Ирины Венедиктовой весной 2020 года. Тогда стало известно, что при президентстве Януковича он работал в СБУ. Именно от беглого президента он получил несколько наград. Также стало известно, что Алексей Симоненко находится в базе сайта " Миротворец ".

В 1998 году Алексей Симоненко окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого. Затем работал на разных должностях в органах прокуратуры Киева, в частности, являлся помощником прокурора, следователя, старшего помощника прокурора и старшего следователя прокуратуры. С 2006 по 2010 год работал в органах прокуратуры Киевской области, где занимал должности следователя по особо важным делам, старшего помощника прокурора, начальника следственного отдела и начальника отдела надзора за расследованием уголовных дел. В 2010-2018 годах работал в СБУ на должностях офицерского состава. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский объяснил отстранение Баканова и Венедиктовой . Владимир Зеленский отметил, что сейчас огромный массив преступлений против основ национальной безопасности задают очень серьезные вопросы к соответствующим руководителям. На сегодня зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов.

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