Кто в команде Разумкова: Казанский поименно прошелся по соратникам экс-спикера

Вчера стало известно о том, что совсем скоро в Верховной Раде будет объявлено о создании межфракционного объединения "Разумная политика". Как видно из названия, лидером новосозданного объединения должен стать экс-глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. Как информирует издание "Комментарии", украинский журналист и блогер Денис Казанский проанализировал у себя в Facebook, кто же оказался в команде экс-спикера.

Дмитрий Разумков. Фото: сайт Верховной Рады

"Посмотрел, кого Разумков набрал в свою депутатскую группу. Андрей Николаенко – человек Сергея Таруты, глава его неудачной партии "Основа". Людмила Бурмистер – человек Сергея Таруты, возглавляла его судоверфь в Гданьске. В Совете системно действует в пользу Рината Ахметова", – отметил Денис Казанский.

Журналист отмечает, удивляют и другие люди, которые теперь будут делать новую политику с Разумковым. К примеру, Олег Воронько, который, по словам Казанского, есть феерический депутат. Все дело в том, что Олег Воронько попал в Верховную Раду в 2019 году в статусе безработного, а через год задекларировал 120 миллионов гривен. НАПК по итогам проверки так и не смогло установить происхождение этих солидных средств. Еще один сторонник Разумкова Артем Дмитрук.

"Артем Дмитрук – отморозок и титушка из Одессы, недавно участвовавший в рейдерском захвате недостроенного жилого комплекса. Я так понимаю, ВОТ ЭТО нам теперь будут предлагать, как "умную политику". Ахаха, спасибо, очень спасибо...", – подытожил Денис Казанский.

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