Медведчук: В распоряжении спецслужб нет никаких пленок, на которых я что-либо утверждал

В распоряжении украинских спецслужб нет никаких пленок, на которых председатель политсовета Оппозиционной платформы — За жизнь, народный депутат Виктор Медведчук что-либо утверждает. Об этом оппозиционный политик заявил по итогам заседания Апелляционного суда.

Виктор Медведчук (фото из открытых источников)

"Сначала давайте о пленках. Пленки, произведенные в недрах Службы безопасности Украины и в Департаменте контрразведки, начиная с 2014-2015 года, ни о чем свидетельствовать не будут — это полный абсурд, это смех. Причем дикий смех, который вызывает, когда начинаешь знакомиться с протоколами в отношении этих пленок материала уголовного дела, как одного, так и второго. Нет сегодня в распоряжении следственных органов Службы безопасности и Департамента контрразведки никаких разговоров, где бы я утверждал то или иное, где бы я что-то объяснял или еще что-то говорил. У них нет таких пленок", — заявил Виктор Медведчук.

При этом он подчеркнул, что у этих органов нет ни оригиналов, ни оригинально записывающих устройств.

"У них нет разрешения на проведение этих записей, у них нет вообще этих разговоров. Потому что если я с кем-то о чем-то и говорил, то ничего общего с тем, что сегодня несет бред обвинение со ссылкой на Службу безопасности Украины, никогда не было", — подытожил оппозиционный политик.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

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