30 млн гривен: за что оштрафовали депутатов Верховной Рады

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Мокрик Анастасия
Депутаты Верховной
Рады были оштрафованы за безосновательное отсутствие на пленарных заседаниях.
Сумма штрафов в общем составила 30 млн гривен. Об этом сообщает депутат "Слуги Народа"
Павел Фролов во время эфира на телеканале "Украина24".
Депутатов оштрафовали за "прогулы" - фото: из открытых источников
Так, по словам Фролова, для депутатов, которые игнорируют правила и не посещают заседания, были предусмотрены немалые штрафы за несоблюдение дисциплины. То есть, если за месяц у нардепа не будет 70 и больше процентов голосований, он не получит 42 тысячи гривен депутатских.
В 2019 году ВР был принят закон, по которому за пропуск заседаний без уважительных причин народным избранникам не будут возмещаться расходы на выполнение депутатских полномочий. Благодаря таким правилам в прошлом году депутаты "прогульщики" были оштрафованы в целом на 30 млн гривен.
Напомним, что по
данным КИУ, в течение 2020 года пленарные заседания Верховной Рады посещали
далеко не все народные избранники. Так, нардепы из
партии "За будущее" меньше остальных были на
заседаниях в ВР. Их
показатель – 46%. Лидерами посещений стали партии
"Слуга народа" (72%) и "Европейская Солидарность"(71%).
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина осуждает насилие, вызванное беспорядками в США, также сообщал, что Кабмин отреагировал на подпольную вакцинацию от коронавируса в Украине.
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