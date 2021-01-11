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30 млн гривен: за что оштрафовали депутатов Верховной Рады

Все деньги вернулись в государственный бюджет

сегодня, 14:09
Автор:

Мокрик Анастасия

Депутаты Верховной Рады были оштрафованы за безосновательное отсутствие на пленарных заседаниях. Сумма штрафов в общем составила 30 млн гривен. Об этом сообщает депутат "Слуги Народа" Павел Фролов во время эфира на телеканале "Украина24".

30 млн гривен: за что оштрафовали депутатов Верховной Рады

Депутатов оштрафовали за "прогулы" - фото: из открытых источников

Так, по словам Фролова, для депутатов, которые игнорируют правила и не посещают заседания, были предусмотрены немалые штрафы за несоблюдение дисциплины. То есть, если за месяц у нардепа не будет 70 и больше процентов голосований, он не получит 42 тысячи гривен депутатских. 

В 2019 году ВР был принят закон, по которому за пропуск заседаний без уважительных причин народным избранникам не будут возмещаться расходы на выполнение депутатских полномочий. Благодаря таким правилам в прошлом году депутаты "прогульщики" были оштрафованы в целом на 30 млн гривен. 

Напомним, что по данным КИУ, в течение 2020 года пленарные заседания Верховной Рады посещали далеко не все народные избранники. Так, нардепы из партии "За будущее" меньше остальных были на заседаниях в ВР. Их показатель – 46%. Лидерами посещений стали партии "Слуга народа" (72%) и "Европейская Солидарность"(71%)Председатель ВОО КИУ отмечал, что мало кого волнуют даже денежные штрафы. Многие депутаты всё равно не перестают пропускать заседания без уважительных на то причин.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина осуждает насилие, вызванное беспорядками в США, также сообщал, что Кабмин отреагировал на подпольную вакцинацию от коронавируса в Украине.



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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/vlast-news/7113-ukrainskih-nardepov-oshtrafovali-na-desyatki-millionov-griven-detali-ot-slugi-naroda?fbclid=IwAR1cAqcic0dYm-fJeHNwalelTzsQpbyOzJ8mbsk0sd2OZEEl9SiM6JvaEuM
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