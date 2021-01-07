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Зеленский прокомментировал беспорядки в США: осуждаем беспрецедентное насилие

Глава государства отметил устойчивость Конгресса, который все-таки утвердил победу Байдена на выборах

сегодня, 12:59
Автор:

Елизавета Черных

Глава государства Владимир Зеленский прокомментировал события в Капитолии Соединенных Штатов Америки, которые произошли 6 января. Об этом сообщает РБК-Украина. 

Зеленский прокомментировал беспорядки в США: осуждаем беспрецедентное насилие

Зеленский высказался о протестах в США

Президент Украины рассказал, что наша страна осуждает насилие, которое вызвали беспорядки в Америке, а также отметил устойчивость Американского Конгресса, который несмотря на штурм Капитолия, утвердил победу демократа Джо Байдена на выборах США

"Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против старейшего и крупнейшего демократического учреждения в мире — Конгресса США. Нас вдохновляет устойчивость Конгресса США, который в течение нескольких часов после этой ужасной атаки провел историческую совместную сессию, которая в подавляющем большинстве подтвердила волю американского народа. Пусть Бог продолжает благословлять Соединенные Штаты Америки и нового президента", — заявил глава государства. 

Напомним, что шестого января сторонники президента Дональда Трампа собрались под Капитолием США, когда депутаты пытались подсчитать голоса, подтверждающие победу избранного президента Джо Байдена. Граждане вышли на массовый протест, в результате которого погибло несколько человек. 

Ранее издание "Комментарии" сообщали о том, что согласно данным в электронной декларации, глава государства Зеленский разбогател на 4,59 миллиона гривен. Глава государства сообщил о существенных изменениях в имущественном положении, указав, что получил роялти от деятельности двух ООО. 

Также известно, что  Владимир Зеленский проводит первые дни 2021 года на горнолыжном курорте Буковель. Сторонники "нашли" его даже в Карпатах, поэтому в соцсети Instagram уже появились первые фото с президентом. 


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Источник: https://news.rbc.ua/rus/politics/zelenskiy-besporyadkah-ssha-osuzhdaem-bespretsedentnoe-1610015243.html
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