kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 06.01.2021

BTC/USD

34515.34

ETH/USD

1135.26

LTC/USD

164.54

НБУ 06.01.2021

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

35.10

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика Скандалы Подпольная вакцинация от COVID-19 в Украине: реакция Кабмина
commentss НОВОСТИ Все новости

Подпольная вакцинация от COVID-19 в Украине: реакция Кабмина

Представителям правительства пришлось открещиваться от обвинений бизнесмена Михаила Бродского

сегодня, 14:55
Автор:

Вечканова Елена

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль категорически отрицает вероятность тайной вакцинации от коронавируса представителей украинского политикума. Позиция чиновника сообщается на официальном Telegram-канале.

Подпольная вакцинация от COVID-19 в Украине: реакция Кабмина

Шмыгаль утверждает, что не вакцинировался от ковида тайно. Фото: Ельдар Сарахман

Премьеру пришлось прибегнуть к объяснениям после громких обвинений, опубликованных бизнесменом Михаилом Бродским накануне вечером.

"Насколько мне известно, 29 или 30 декабря чартерным рейсом в Украину тайно поступила партия вакцины Pfizer. [...] Премьер-министр Денис Шмыгаль и ряд народных депутатов [...] на этой неделе посетили клинику пластической хирургии и косметологии "Медиленд", но не только и не столько за уколом ботокса, сколько за первой дозой вакцины. Очевидцы утверждают: за два этапа вакцинации наши "слуги" платят по 2,5 тыс. евро", — написал в авторской колонке ресурса "Обозреватель" Бродский.

По мнению бизнесмена, вакцину провезли через таможню незаконно, воспользовавшись депутатской неприкосновенностью.

Впрочем, Денис Шмыгаль отрицает подобную возможность. Чиновник подчеркивает, что еще не вакцинировался от коронавируса, и будет делать это тем препаратом, который официально передадут Украине.

сторонник вакцинации. Согласно плану, утвержденному Минздравом, первую партию вакцин получат врачи, работающие на передовой борьбы с COVID-19. Сам буду вакцинироваться за свой счет во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрированная вакцина поступит в клиники", — написал политик в Telegram.

Также Шмыгаль выразил убеждение, что "ни один сведущий человек" не решит ввести себе не сертифицированную и непроверенную вакцину.

Кроме того, по словам премьер-министра, сейчас информация, обнародованная СМИ, о возможной подпольной вакцинации проходит проверку представителями Минздрава и МВД.

Ранее "Комментарии" сообщали о похожем, но подтвержденном скандале в Польше — там первыми прививки от коронавируса получили знаменитости.

Также на портале можно узнать, какие побочные эффекты имеет вакцина Pfizer по мнению болгарских врачей.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Denys_Smyhal
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ