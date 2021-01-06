Подпольная вакцинация от COVID-19 в Украине: реакция Кабмина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль категорически отрицает вероятность тайной вакцинации от коронавируса представителей украинского политикума. Позиция чиновника сообщается на официальном Telegram-канале.

Шмыгаль утверждает, что не вакцинировался от ковида тайно. Фото: Ельдар Сарахман

Премьеру пришлось прибегнуть к объяснениям после громких обвинений, опубликованных бизнесменом Михаилом Бродским накануне вечером.

", — написал в авторской колонке ресурса "Обозреватель" Бродский. "Насколько мне известно, 29 или 30 декабря чартерным рейсом в Украину тайно поступила партия вакцины Pfizer. [...] Премьер-министр Денис Шмыгаль и ряд народных депутатов [...] на этой неделе посетили клинику пластической хирургии и косметологии "Медиленд", но не только и не столько за уколом ботокса, сколько за первой дозой вакцины. Очевидцы утверждают: за два этапа вакцинации наши "слуги" платят по 2,5 тыс. евро

По мнению бизнесмена, вакцину провезли через таможню незаконно, воспользовавшись депутатской неприкосновенностью.

Впрочем, Денис Шмыгаль отрицает подобную возможность. Чиновник подчеркивает, что еще не вакцинировался от коронавируса, и будет делать это тем препаратом, который официально передадут Украине.

"Я сторонник вакцинации. Согласно плану, утвержденному Минздравом, первую партию вакцин получат врачи, работающие на передовой борьбы с COVID-19. Сам буду вакцинироваться за свой счет во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрированная вакцина поступит в клиники", — написал политик в Telegram.

Также Шмыгаль выразил убеждение, что "ни один сведущий человек" не решит ввести себе не сертифицированную и непроверенную вакцину.

Кроме того, по словам премьер-министра, сейчас информация, обнародованная СМИ, о возможной подпольной вакцинации проходит проверку представителями Минздрава и МВД.

Ранее "Комментарии" сообщали о похожем, но подтвержденном скандале в Польше — там первыми прививки от коронавируса получили знаменитости.

Также на портале можно узнать, какие побочные эффекты имеет вакцина Pfizer по мнению болгарских врачей.

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