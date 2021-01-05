Кто из депутатов чаще всего прогуливал заседания в ВР

В течение 2020 в Верховной Раде состоялось 89 пленарных заседаний. Однако далеко не все народные избранники посещали каждое из них. Комитет избирателей Украины проанализировал посещения депутатов и выяснил, кто является самым большим прогульщиком, а кто, наоборот, присутствует на каждом из заседаний.

Стало известно, депутаты каких партий чаще всего "прогуливают" заседания - фото из открытых источников

По данным КИУ, в течение всего года нардепы из партии "За будущее" меньше были на заседаниях в ВР. Только 46% из всех членов группы туда приходили регулярно. Недалеко ушла партия "Оппозиционная платформа — За жизнь". Обычно на заседаниях в среднем регистрировались лишь 53% депутатов. На 3% больше — у ВО "Батькивщина". Их результат посещений 56%.

Высокие результаты показала депутатская группа "Доверие" с показателем 68% и фракция "Голос" — 67%. Лидерами посещений заседаний в Верховной Раде стали партии "Слуга народа" и "Европейская Солидарность". В первом случае результат посещения 72%, а во втором — 71%.

По словам председателя ВОО КИУ, в этом году на показатели посещения повлиял коронавирус. Однако ситуация в целом не изменилась, ведь по-прежнему есть те, кто не приходит вовсе и те, кто ходит на каждое заседание. Несмотря на то, что прогул без уважительной причины наказывается денежным штрафом, это практически никого не останавливает. Многие из нардепов как игнорировали заседания, так и продолжают игнорировать.

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