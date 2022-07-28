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Кто вскоре может стать новыми депутатами "Слуги народа"

Стало известно, кто может стать новыми депутатами "Слуги народа" и заменить Костина и Совгирю

сегодня, 12:45
Автор:

Анастасия
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В связи с новыми назначениями депутатов "Слуги народа" на должности генпрокурора Украины и судьи Конституционного суда, в парламент вскоре зайдут новые депутаты. Кто они и что о них известно? Об этом журналисты портала "Комментарии" расскажут в этом материале. 

Кто вскоре может стать новыми депутатами "Слуги народа"

Слуга народа. Фото - УНИАН

27 июля депутат партии "Слуга народа" Андрей Костин был назначен генеральным прокурором Украины. Его место народного депутата может занять Михайлюк Артем Александрович (142-е место в партийном списке "Слуг народа". 

Что известно об Артёме Михайлюке: 

Михайлюк Артем Александрович — IT-менеджер, эксперт eHealth, бизнес-тренер, предприниматель, кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" на парламентских выборах в 2019 году. 

Родился 14 марта 1981. Высшее образование получал в НТУУ "Киевский политехнический институт". По окончании ВУЗа получил диплом магистра компьютерных наук.

Является соучредителем и CEO сервиса Helsi.me. Основатель группы компаний Team Master. Возглавлял благотворительный фонд "Сердце к сердцу".

В 2019 году принимал участие в парламентских выборах от партии "Слуга народа", однако избран не был. 

Кто вскоре может стать новыми депутатами ”Слуги народа” - фото 2

Артём Михайлюк. Фото — Facebook

Также 27 июля депутат "Слуги народа" Ольга Совгиря была утверждена на должность судьи Конституционного суда. Её место депутата президентской партии может занять Васюк Александр Александрович (143-е место в партийном списке "Слуг народа").

Что известно об Александре Васюке:

Васюк Александр Александрович — Исполнительный директор "Ассоциации развития судейского самоуправления Украины". Руководитель "Украинской ассоциации искусственного интеллекта и робототехники".

Родился 28 декабря 1994 в городе Запорожье. Высшее образование получал в Харьковском юридическом университете им. Ярослава Мудрого (юридический факультет).

В 2019 году принимал участие в парламентских выборах от партии "Слуга народа", однако избран не был. 

Кто вскоре может стать новыми депутатами ”Слуги народа” - фото 3

Александр Васюк. Фото — Facebook

Отметим, что в марте 2022 года народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Сольский стал новым министром аграрной политики и продовольствия Украины. Место Сольского в "Слуге народа" занял Александр Божков (141-е место в партийном списке "Слуг народа").

Что известно об Александре Божкове: 

Божков Александр Валерьевич – родился в 1988 году в Мариуполе. Окончил Киевский международный университет.

В мирное время работал в творческих индустриях. Некоторое время Божков был исполнительным продюсером студии "Квартал 95", а также являлся исполнительным продюсером Первого автомобильного канала и продюсером проектов на ТРК Украина.

В 2019 году принимал участие в парламентских выборах от партии "Слуга народа", однако избран не был. 

В апреле 2022 года присоединился к фракции "Слуга народа" и занял место Николая Сольского, который к тому времени уже занимал должность Министра аграрной политики и продовольствия.

Осенью 2020 года в Киеве произошло ДТП с участием исполнительного продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. Будучи за рулем автомобиля Nissan он въехал в такси на улице Борщаговской, после чего покинул место аварии.

Кто вскоре может стать новыми депутатами ”Слуги народа” - фото 4

Александр Божков. Фото — соцсети

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Зеленский обеспокоен тем, что следующий премьер Британии может уменьшить военную помощь Украине. Президент также выразил надежду, что "великий друг Украины" Джонсон останется в британской политике. 

Также новостной портал "Комментарии" информировал о том, что на Банковой отреагировали на призыв "главы парламента" Крыма захватить Николаев и ОдессуКак отметил советник главы Офиса президента, Костантинов предлагает стереть с земли несколько крупных украинских городов и добровольно фиксирует собственное намерение совершения уголовного правонарушения.



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