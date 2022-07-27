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Рада избрала новую судью Конституционного суда: как голосовали депутаты

"За" назначение Ольги Совгири проголосовали 293 депутата

сегодня, 15:03
Автор:

Лиля Воробьева
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27 июля Верховная Рада Украины назначила народную депутатку от "Слуги народа" Ольгу Совгирю судьей Конституционного суда. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

Рада избрала новую судью Конституционного суда: как голосовали депутаты

Ольга Совгиря (фото из открытых источников)

За эту кандидатуру проголосовали 293 депутата.

Как голосовали другие фракции: "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос" – не дали ни одного своего голоса. Поддержали Ольгу Совгирю нардепы из "Слуги народа" — 220 голосов, "Платформы за жизнь и мир" — 15, "За будущее" — 14, группы "Доверие" — 18, "Восстановление Украины" — 14 и 12 — вне фракционные.

По информации Ярослава Железняка, Ольга Совгиря сообщила, что перед голосованием уже написала заявление в аппарат ВРУ о составлении своего мандата.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Верховная Рада назначила нового генпрокурора Украины. Верховная Рада Украины сегодня (27 июля) поддержала назначение нового генпрокурора Украины Андрея Костина. Как стало известно, "За" проголосовало 299 народных избранников. Отмечается, что на назначение генпрокурором Костином пришел и сам президент Владимир Зеленский. Справка: Костин был народным депутатом Украины от фракции "Слуга народа".


Также "Комментарии" писали о кадровых изменениях в силовом блоке . Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 25 июля сообщил о перестановках в силовом блоке. Так, на должность командующего Сил Специальных Операций (ССО) ВСУ назначен Виктор Хоренко, который является боевым генералом. Предыдущий глава Григорий Галаган переводится на работу в СБУ с целью обновления спецслужбы. А глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов возглавит комитет по разведке при президенте.


 



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Источник: https://t.me/yzheleznyak/2051
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