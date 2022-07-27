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Верховная Рада назначила нового генпрокурора Украины

За назначение Костина генпрокурором проголосовало 299 нардепа

сегодня, 13:42
Автор:

Денис
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Верховная Рада Украины сегодня (27 июля) поддержала назначение нового генпрокурора Украины Андрея Костина. Об этом сообщает издание ТСН. 

Верховная Рада назначила нового генпрокурора Украины

АНДРЕЙ КОСТИН, ФОТО С САЙТА ПАРТИИ "СЛУГА НАРОДА"

Как стало известно, "За" проголосовало 299 народных избранника. 

Отмечается, что на назначение генпрокурором Костина пришел и сам президент Владимир Зеленский.

Для справки: Костин был народным депутатом Украины от фракции "Слуга народа". Входил в делегацию для участия в Трехсторонней контактной группе и работал в рабочей подгруппе по политическим вопросам. Нардеп входит в Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики .В 2021 году получил звание Заслуженный юрист Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что неожиданный поворот: Джонсон может стать следующим генсеком НАТО – The Telegraph. В Украине позитивно восприняли новость о возможном новом месте работы Джонсона. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что согласны ли украинцы отдать РФ часть территории ради мира — опрос. Для 84% украинцев какие-либо территориальные уступки недопустимы. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Путин усиливает газовый шантаж: о чем это говорит – как отреагирует Запад. Кремль открыто показывает, как он теперь использует энергоресурсы в качестве шантаж европейцев — на кону снова Украина. 

Также "Комментарии" информировали о том, что решится ли Россия признать Украину "террористическим государством": к чему это приведет. После признания Украины "террористическим государством" Россия может официально объявить нам войну. 




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Источник: https://tsn.ua/news
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