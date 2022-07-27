Верховная Рада назначила нового генпрокурора Украины

Верховная Рада Украины сегодня (27 июля) поддержала назначение нового генпрокурора Украины Андрея Костина. Об этом сообщает издание ТСН.

АНДРЕЙ КОСТИН, ФОТО С САЙТА ПАРТИИ "СЛУГА НАРОДА"

Как стало известно, "За" проголосовало 299 народных избранника.



Отмечается, что на назначение генпрокурором Костина пришел и сам президент Владимир Зеленский.

Для справки: Костин был народным депутатом Украины от фракции "Слуга народа". Входил в делегацию для участия в Трехсторонней контактной группе и работал в рабочей подгруппе по политическим вопросам. Нардеп входит в Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики .В 2021 году получил звание Заслуженный юрист Украины.

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