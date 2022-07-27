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Зеленский обеспокоен тем, что следующий премьер Британии может уменьшить военную помощь Украине

Зеленский также выразил надежду, что "великий друг Украины" Джонсон останется в британской политике

сегодня, 21:18
Автор:

Лиля Воробьева
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  Глава государства Владимир Зеленский беспокоится о том, что новый премьер-министр Великобритании может принять решение об уменьшении поддержки нашей страны в отличие от пока действующего главы правительства Бориса Джонсона.

Зеленский обеспокоен тем, что следующий премьер Британии может уменьшить военную помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Украинский президент также надеется, что "большой друг Украины" Джонсон будет находиться в политике Великобритании на одном из ведущих мест. Об этом Владимир Зеленский сказал, отвечая на вопросы представителей британского телеканала TalkTV, часть интервью обнародовали The Times и AFP .

"Честно говоря, меня это волнует. Мы хотели бы иметь хотя бы такой же уровень поддержки, потому что мои личные отношения с Борисом ускорили уровень оказанной британской поддержки. Британцы были лидерами в такой поддержке", — подчеркнул глава государства.

Он особо отметил, что не хочет, чтобы Джонсон ушел из британской политики.

"Я хочу, чтобы он был где-то в политике и имел возможность занять определенную должность. Я не хочу, чтобы он исчез, но решение в руках британского народа. Но я уверен, что какую бы должность Джонсон ни занимал, он всегда будет с Украиной". Это от всего сердца", – ответил лидер Украины.

Зеленский еще сказал, что "был рад очень тесно сотрудничать так, как мы привыкли с Борисом" с будущими претендентами на пост главы правительства Британии Риши Сунаком и Лиз Трасс.

"Я знаю, что эти два кандидата очень уважаемы, и у них есть поддержка людей и общества Великобритании. Мы знаем об этой поддержке. Мы знаем о положительной силе этих лидеров", – подытожил украинский президент.

Украинский лидер еще отметил, что уже общался с Трасс как главой МИД, но готов сотрудничать с кем-либо из претендентов в случае его или ее успешной победы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский попросил рассказать россиянам о почти 40 тысячах убитых оккупантов .



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Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/war-with-russia-has-made-our-marriage-stronger-says-president-zelensky-ukraine-piers-morgan-uncensored-interview-talktv-tonight-w7q6mhtbb
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