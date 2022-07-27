Зеленский обеспокоен тем, что следующий премьер Британии может уменьшить военную помощь Украине

Глава государства Владимир Зеленский беспокоится о том, что новый премьер-министр Великобритании может принять решение об уменьшении поддержки нашей страны в отличие от пока действующего главы правительства Бориса Джонсона.

Президент Украины Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Украинский президент также надеется, что "большой друг Украины" Джонсон будет находиться в политике Великобритании на одном из ведущих мест. Об этом Владимир Зеленский сказал, отвечая на вопросы представителей британского телеканала TalkTV, часть интервью обнародовали The Times и AFP .

"Честно говоря, меня это волнует. Мы хотели бы иметь хотя бы такой же уровень поддержки, потому что мои личные отношения с Борисом ускорили уровень оказанной британской поддержки. Британцы были лидерами в такой поддержке", — подчеркнул глава государства.

Он особо отметил, что не хочет, чтобы Джонсон ушел из британской политики.

"Я хочу, чтобы он был где-то в политике и имел возможность занять определенную должность. Я не хочу, чтобы он исчез, но решение в руках британского народа. Но я уверен, что какую бы должность Джонсон ни занимал, он всегда будет с Украиной". Это от всего сердца", – ответил лидер Украины.

Зеленский еще сказал, что "был рад очень тесно сотрудничать так, как мы привыкли с Борисом" с будущими претендентами на пост главы правительства Британии Риши Сунаком и Лиз Трасс.

"Я знаю, что эти два кандидата очень уважаемы, и у них есть поддержка людей и общества Великобритании. Мы знаем об этой поддержке. Мы знаем о положительной силе этих лидеров", – подытожил украинский президент.

Украинский лидер еще отметил, что уже общался с Трасс как главой МИД, но готов сотрудничать с кем-либо из претендентов в случае его или ее успешной победы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский попросил рассказать россиянам о почти 40 тысячах убитых оккупантов .

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