Кризисы, сюрпризы, отставки и потрясения: внутриполитический прогноз для украинцев на февраль

После возобновления работы Верховной Рады политическая жизнь в стране снова бьет ключом. Как внутриполитический прогноз для Украины стоит ожидать на февраль? Чего ожидать – и почему? Какие есть перспективы и риски? С этими вопросами издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Флаг Украины. Фото: из открытых источников

Угрозы масштабного российского вторжения, а также энергетического, экономического и политического кризисов станут основополагающими вызовами в феврале

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов прогнозирует, что ситуацию для Украины в феврале будут определять несколько трендов.

Первое и самое главное – угроза масштабного российского вторжения.

"Ситуация нагнетается, особенно на фоне неспособности президента Зеленского ни успокоить, ни предложить внятный план противодействия агрессору. Прошедшее 24 января заседание СНБО скорее добавило тревоги из-за отсутствия у руководства Украины способности адекватно оценивать риски и угрозы. Не зря социология показывает, что больше половины украинцев не верят, что Зеленский может защитить страну. Если не произойдет худшего – вторжения России – напряженность приведет к дальнейшему росту рейтинга пятого президента, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко и падению рейтинга Зеленского. В обществе появился запрос на защитника. А среди действующих политиков граждане этими качествами наделяют именно пятого президента", – поясняет Александр Леонов.

Вторым трендом он называет угрозу масштабного энергетического и экономического кризиса.

"Проблемы накапливаются и уже приобрели системный характер, – акцентирует эксперт. – Специалисты говорят об угрозе нехватки газа к концу февраля. Возможен экономический обвал, стремительный рост цен. Все это может привести к обвалу рейтинга Зеленского и "слуг" на фоне массовых акций протеста".

И, наконец, третье – нарастание политического кризиса, считает Александр Леонов. По его мнению, это возможно и из-за дальнейшего уголовного преследования Петра Порошенко, и из-за вероятных договоренностей с Россией по Донбассу, что дополнительно будет толкать противников Зеленского к объединению и акциям протеста.

"Есть угроза для действующей власти слияния отдельных протестных потоков в одну волну. Очевидно, что нас ожидает неспокойный и нестабильный месяц", – предупреждает эксперт.

Не исключена отставка премьера Шмыгаля и как следствие – всего правительства

Политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун отмечает, что угроза российского вторжения не спадет и в феврале. И это, безусловно, продолжит влиять на внутриукраинскую ситуацию. При этом само открытое нападение со стороны РФ эксперт считает маловероятным.

"Путин стабильно поднимает ставки, в первую очередь, в переговорах с США и НАТО. Тот перечень ультимативных требований, который россияне выставили в декабре, остается неизменным. В том числе, в вопросах Украины, не продвижения НАТО и так далее. Эта тема выгодна для Путина, потому что не приводит к введению санкций, а эскалация сохраняется. При этом накручивание заявлений об угрозе нападения РФ на Украину – уже является войной. Но войной не в классическом понимании, а гибридной, когда информация, постправда, мифы, дезинформация, эскалация и накопление войск – уже являются достаточным фактором для того, чтобы Украина несла экономические потери. К тому же, это привносит хаос в общество, сеет панику, политически расшатывает ситуацию, делая ее все менее контролируемой со стороны власти. Потому, думаю, активных наступательных действий РФ предпринимать не будет. Но вполне может прибегнуть к разнообразным провокациям, включая обстрелы на Донбассе", – прогнозирует Максим Джигун.

По его мнению, создавшееся положение вполне устраивает российское руководство. Ведь хоть РФ и сама страдает от нагнетания ситуации (рубль девальвирует, бизнес теряет, инвесторы бегут), но Украина страдает больше. Потому что те же тенденции (слабеющая нацвалюта, удешевление активов, исход инвесторов) для нас – куда болезненней, чем для России, имеющей значительно большие запасы прочности.

"Так что в военном плане всё будет оставаться, как есть, – считает политолог. – Но нам точно не нужно расслабляться. Следует работать над усилением обороноспособости, в том числе в сотрудничестве с западными партнерами. При этом не впадать в панику".

Что касается политических внутренних моментов, то эксперт думает, что со стороны Зеленского следует ожидать радикальных, креативных шагов.

"После возвращения в Украину Порошенко, на фоне энергетического кризиса, эскалации конфликта со стороны РФ, рейтинги Зеленского падают. Он это видит. Как человек, пришедший во власть из шоу-бизнеса, шестой президент понимает ценность народной поддержки. В прошлом году, когда у него в январе-феврале начал проседать рейтинг, Зеленский включил кейс СНБО, – напоминает Максим Джигун. – Использовал его как инструмент накручивания рейтингов и раздувания своей политической субъектности. Не исключаю, что и сейчас следует ожидать подобные действия. Это уже не будет СНБО или те или иные решения парламента, правительства. Скорее – некий личностный ход со стороны президента. Возможно, с помощью законопроектов, которые поменяют взгляд общества на политику Зеленского. Возможно, некие популистические шаги, которые должны продемонстрировать, что президент – с народом. И что в тяжелые времена он сумеет вывести страну из кризиса".

Точно произойдет поездка Зеленского на Восток, прогнозирует эксперт. Возможно, на пару-тройку дней. Это продемонстрирует, что он не прячется в кабинете, поможет снять напряжение в обществе.

"Не будет отсиживаться в стороне и оппозиция, – уверен политолог. – Главным оппозиционером себя называет Порошенко. И его задача – удержать тот успех, тот показатель, который он получил после прилета в Киев, сумев создать качественное шоу . Он продолжит раскручивать тезисы о политическом преследовании, о давлении на оппозицию. Будет жестким в риторике относительно действующей власти. При этом продолжит тему в стиле – надо объединяться, подписывать некие совместные декларации. Станет упирать на то, что он как "опытный европейский политик" знает, как выйти из сложившейся ситуации".

Очевидным Максим Джигун считает и то, что лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко будет лоббировать кандидату своих доверенных лиц, а то и себя лично – в ракурсе реформирования правительства. Мол, она тоже знает секреты выхода из экономического кризиса.

"В этом контексте следует отметить, что весьма вероятным является переформатирование правительства. И это может быть тем самым серьезным шагом со стороны президента Зеленского, – говорит политолог. – Все понимают, что Кабмин совершил немало ошибок, особенно в вопросах энергобезопасности, экономико-финансовых. И должны быть "козлы отпущения". Так что не исключена отставка премьера Шмыгаля и как следствие – всего правительства. Подобным шагом президент смог бы снизить градус напряжения".

Читайте также на портале "Комментарии" – эксперты рассказали в эксклюзивном интервью нашему изданию, готовит ли Путин новое вторжение в феврале.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!