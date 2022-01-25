Власть отреагировала на угрозы национальной безопасности Украины: итоги заседания СНБО

Вечером 24 января состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), во время которого был рассмотрен комплекс острых вопросов.

СНБО. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" результаты брифинга, который после заседания провел секретарь СНБО Алексей Данилов и представители Кабмина, а также обращение президента Владимира Зеленского.

Хоть президент, выпустивший отдельное обращение после заседания СНБО, уверял, что это сделано не ради медийного эффекта – именно ради этого, похоже, всё и было

Эксперт по конституционному праву, политический эксперт Богдан Бондаренко уверен, что целью заседания СНБО было – дать ответ на те актуальные проблемы, которые были озвучены в медийном пространстве на протяжении последних нескольких месяцев. А именно – ситуация в энергетике, экономике, ковид, слабеющий курс гривны, война на Востоке, угроза российского полномасштабного вторжения.

"И хоть президент, выпустивший отдельное обращение после заседания СНБО, уверял, что это сделано не ради медийного эффекта – именно ради этого, похоже, всё и было. Обращает на себя внимание отсутствие решений СНБО, которые были бы введены в действие указами президента. Нет даже информации о неких принятых секретных решениях, которые не будут опубликованы. То есть, похоже, было собрание, где все посидели, послушали друг другу, а потом вышли на брифинг с уверениями, что всё у власти под контролем", – считает Богдан Бондаренко.

По его мнению, насколько это "под контролем" оценит общество – дело субъективное. Вопрос тут в легитимности власти, в уровне доверия к ней, к конкретным людям, которые собрались на заседание СНБО и выступали после.

"Говорить о том, что все успокоятся – не приходится. Кто-то успокоится, кто-то – нет. Насколько вовремя это было сделано? СНБО по схожим вопросам собирали в конце декабря. Но учитывая предновогоднюю пору, информация о том собрании не стала актуальной для общества. Сейчас будет больше внимания. Понятно, что одним заседанием не решить вопросы энергетики или войны на Востоке Украины. Так что тут делалась ставка именно на медийный эффект, который был достигнут, судя по реакции общества, лишь частично", – резюмирует эксперт.

Президенту и его команде надо было как-то реагировать и успокаивать общество. И показывать своим видом, что всё под контролем и всё хорошо

Руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых считает, что СНБО и новое обращение Зеленского связаны с проблемами в энергетике, внутренними разборками и паническими настроениями в обществе.

"Президенту и его команде надо было как-то реагировать и успокаивать. И показывать своим видом, что всё под контролем и всё хорошо. Хоть это в последнее время плохо у них получается. Российские войска на границе с Украиной, совместные российско-белорусские военные учения в Беларуси, энергетический кризис, ситуация с увеличением заболевших ковидом – все это было предметом обсуждения очередного заседания СНБО, как следует из выступлений президента и Данилова. Об увеличении войск на наших границах уже говорит почти весь мир – и не отреагировать на это было бы неправильно. Высокопоставленные чиновники США прилетают в Киев для обсуждения вероятности военных действий. Иностранные посольства собираются эвакуировать своих сотрудников. Идет нагнетание ситуации и усиление панических настроений в обществе. Постоянное минирование торговых центров, школ, пошатнувшийся курс доллара и снятие наличных из банков населением создают неспокойную атмосферу в обществе", – подчеркивает Олег Вострых.

Учитывая всё это, власть обязана была отреагировать. Как следствие – заседание СНБО и выступления после него в понедельник, 24 января.

"Думаю, что многое осталось за скобками, – отмечает Олег Вострых. – Газа в хранилищах, по оценкам энергетических экспертов, остается еще на месяц. Необходимо более продуктивно вести работу в этом направлении. А раскачивание ситуации в середине общества, запоздалые судебные потуги по Порошенко сейчас более выглядят как политическое преследование. Усиление фискального давления на малый бизнес, вынуждает предпринимателей выходить на митинги. И все эти проблемы сходятся в одно время и в одной стране".

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