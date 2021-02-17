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Кому из политиков доверяют украинцы и кого из них выбрали бы президентом - опрос

По уровню доверия на первом месте Зеленский

сегодня, 11:25
Автор:

Мокрик Анастасия

Исследовательское агентство Info Sapiens провело опрос среди жителей Украины на тему доверия политикам. Таким образом удалось выяснить, кому из представителей власти украинцы доверяют больше всего, а кому не доверяют вовсе.

Кому из политиков доверяют украинцы и кого из них выбрали бы президентом - опрос

Кому из политиков доверяют украинцы - фото: из открытых источников

Так, по результатам опроса, 34% респондентов отметили, что доверяют Зеленскому. Он занимает лидирующую позицию в рейтинге. О недоверии к президенту заявили 57%. Стоит отметить, что 2% людей вовсе не знали кто это.

Второе место в рейтинге занял Дмитрий Разумков, являющийся председателем Верховной Рады. На сегодняшний день ему доверяют 30% опрошенных. Процент недоверия составил – 50.  10% не знал кто это.

Третье место занял городской глава Киева Виталий Кличко. За доверие к нему проголосовали 26%, а за недоверие -57%. Из всех опрошенных 4% людей не знали этого политика.

На четвертой позиции в рейтинге оказалась Юлия Тимошенко. Ей доверяют 24%, а не доверяют – 68, и это самый плохой результат со всего рейтинга. 2% респондентов отметили, что не знают кто это.

Пятое место занял Сергей Притула. На сегодняшний день ему доверяют 24% опрошенных. О недоверии заявил 51%. Также 13% не знали данную особу.

Отметим, что по результатам опроса КМИС, в начале февраля текущего года, на первом месте по уровню доверия оказался Виталий Кличко. Зеленский же занимал тогда вторую позицию.

Кому из политиков доверяют украинцы и кого из них выбрали бы президентом - опрос - фото 2Респондентам также задавали вопрос, касающийся президентских выборов. То есть, если бы выборы прошли в ближайшее время, то за кого бы они отдали свои голоса.

По результатам опроса выяснилось, что на первом месте по-прежнему находится действующий президент Владимир Зеленский. На втором месте — Петр Порошенко. Третью позицию занял Юрий Бойко. На четвертом месте в рейтинге — Юлия Тимошенко. А на пятом – Игорь Смешко. 

Кому из политиков доверяют украинцы и кого из них выбрали бы президентом - опрос - фото 3

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что одного из нардепов Оппоблока поймали за интимной перепиской с мужчиной прямо в Раде, а также о том, что у Зеленского ответили на предложение закрыть телеканал "Прямой".



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Источник: https://sapiens.com.ua/ua/publication-single-page?id=150
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