Кому из политиков доверяют украинцы и кого из них выбрали бы президентом - опрос

Исследовательское агентство Info Sapiens провело опрос среди жителей Украины на тему доверия политикам. Таким образом удалось выяснить, кому из представителей власти украинцы доверяют больше всего, а кому не доверяют вовсе.

Кому из политиков доверяют украинцы - фото: из открытых источников

Так, по результатам опроса, 34% респондентов отметили, что доверяют Зеленскому. Он занимает лидирующую позицию в рейтинге. О недоверии к президенту заявили 57%. Стоит отметить, что 2% людей вовсе не знали кто это.

Второе место в рейтинге занял Дмитрий Разумков, являющийся председателем Верховной Рады. На сегодняшний день ему доверяют 30% опрошенных. Процент недоверия составил – 50. 10% не знал кто это.

Третье место занял городской глава Киева Виталий Кличко. За доверие к нему проголосовали 26%, а за недоверие -57%. Из всех опрошенных 4% людей не знали этого политика.

На четвертой позиции в рейтинге оказалась Юлия Тимошенко. Ей доверяют 24%, а не доверяют – 68, и это самый плохой результат со всего рейтинга. 2% респондентов отметили, что не знают кто это.

Пятое место занял Сергей Притула. На сегодняшний день ему доверяют 24% опрошенных. О недоверии заявил 51%. Также 13% не знали данную особу.

Отметим, что по результатам опроса КМИС, в начале февраля текущего года, на первом месте по уровню доверия оказался Виталий Кличко. Зеленский же занимал тогда вторую позицию.

Респондентам также задавали вопрос, касающийся президентских выборов. То есть, если бы выборы прошли в ближайшее время, то за кого бы они отдали свои голоса.



По результатам опроса выяснилось, что на первом месте по-прежнему находится действующий президент Владимир Зеленский. На втором месте — Петр Порошенко. Третью позицию занял Юрий Бойко. На четвертом месте в рейтинге — Юлия Тимошенко. А на пятом – Игорь Смешко.





Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что одного из нардепов Оппоблока поймали за интимной перепиской с мужчиной прямо в Раде, а также о том, что у Зеленского ответили на предложение закрыть телеканал "Прямой".





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