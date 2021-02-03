Кому из политиков доверяют украинцы: свежий рейтинг

Язык
Coinspot 03.02.2021
BTC/USD
36161.71
ETH/USD
1540.17
LTC/USD
150.95
НБУ 03.02.2021
USD/UAH
28.17
EUR/UAH
33.95
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Мокрик Анастасия
Киевский международный институт
социологии провел очередной опрос среди населения Украины на тему доверия к
политикам. Данный опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.
Результаты опроса на тему доверия украинцев к политикам - фото: из открытых источников
Так, исходя из ответов респондентов, стало понятно,
что самый большой уровень доверия на сегодняшний день у украинцев к городскому
главе Киева, Виталию Кличко. Его показатель – 37,5%. Однако процент недоверия к нему также большой — 51,8%. В среднем результат Кличко составил 14,3%.
Следующий по уровню доверия оказался
действующий президент страны Владимир Зеленский. Из всех опрошенных ему
доверяет 35,6%, а не доверяют — 59,6%. В целом, его результат составил 24%.
На третьем месте оказался бывший
премьер-министр Украины Владимир Гройсман. На сегодняшний день ему доверяет
30,9% украинцев. Уровень недоверия к политику составил 54,2%,. Общий результат – 23,3%.
Четвертое место по уровню доверия
занял кандидат на пост Президента Украины
на выборах 2019 года Юрий Бойко. О доверии к нему
заявили 28,9% респондентов. А о недоверии — 48,4%. В целом, его результат – 19,5%.
На пятом месте оказался известный телеведущий и по совместительству член одной из политических партия Сергей Притула. 27,3% из всех опрошенных отметили, что доверяют ему. О недоверии же сообщил 39,1%, респондентов. В целом, его результат — 11,8%.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что у Путина резко прокомментировали закрытие каналов Медведчука, а также о том, что Зеленский публично прокомментировал блокировку каналов 112, NewsOne и Zik.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости