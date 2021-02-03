Кому из политиков доверяют украинцы: свежий рейтинг

Киевский международный институт социологии провел очередной опрос среди населения Украины на тему доверия к политикам. Данный опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Результаты опроса на тему доверия украинцев к политикам - фото: из открытых источников

Так, исходя из ответов респондентов, стало понятно, что самый большой уровень доверия на сегодняшний день у украинцев к городскому главе Киева, Виталию Кличко. Его показатель – 37,5%. Однако процент недоверия к нему также большой — 51,8%. В среднем результат Кличко составил 14,3%.

Следующий по уровню доверия оказался действующий президент страны Владимир Зеленский. Из всех опрошенных ему доверяет 35,6%, а не доверяют — 59,6%. В целом, его результат составил 24%.

На третьем месте оказался бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман. На сегодняшний день ему доверяет 30,9% украинцев. Уровень недоверия к политику составил 54,2%,. Общий результат – 23,3%.

Четвертое место по уровню доверия занял кандидат на пост Президента Украины на выборах 2019 года Юрий Бойко. О доверии к нему заявили 28,9% респондентов. А о недоверии — 48,4%. В целом, его результат – 19,5%.

На пятом месте оказался известный телеведущий и по совместительству член одной из политических партия Сергей Притула. 27,3% из всех опрошенных отметили, что доверяют ему. О недоверии же сообщил 39,1%, респондентов. В целом, его результат — 11,8%.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что у Путина резко прокомментировали закрытие каналов Медведчука, а также о том, что Зеленский публично прокомментировал блокировку каналов 112, NewsOne и Zik.

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