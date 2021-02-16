У Зеленского ответили на предложение закрыть телеканал "Прямой"

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал возможное закрытие информационного телеканала "Прямой", который связывают с экс-президентом и лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко. Об этом Подоляк написал в комментариях к своему посту в Facebook.

Фото: Прямой

Подоляк написал пост о наложении санкций на телеканалы, связанные с Виктором Медведчуком. В комментарии пришел ведущий телеканала "Наш", который принадлежит бывшему депутату от "Партии Регионов" Евгению Мураеву Максим Назаров, который предложил Подлодку закрыть телеканал "Прямой".

На комментарий Назарова Подоляк ответил, что это является интересной идеей.

Телеканал "Прямой" формально принадлежит бывшему главе КГГА и депутату от "Партии регионов" Владимиру Макеенко. Фактическим собственником канала называют экс-президента Украины Петра Порошенко.

2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на нардепа Тараса Козака и его активы, среди которых оказались телеканалы 112, NewsOne и Zik, реальным владельцем которых считают Виктора Медведчука.

Зеленский обвинил каналы в финансировании из России и заявил, что они работали против национальной безопасности Украины, подрывая путь нашей страны в Европейский союз и НАТО,

Министр культуры Украины Александр Ткаченко обвинил каналы в информационном терроризме и назвал их рупорами российской пропаганды. Секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил санкциями всем каналам, которые ведут антиукраинскую деятельность.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Кремле объяснили заявление Путина о Донбассе.

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