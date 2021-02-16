Одного из нардепов ОПЗЖ поймали за интимной перепиской с мужчиной прямо в Раде (ФОТО, ВИДЕО)

16 февраля в Сети обнародовали снимки личной переписки народного депутата от "Оппозиционного блока" Мусы Магомедова, которую тот вел прямо во время заседания парламента. Как становится явно из текста сообщений, политик, не стесняясь, обсуждал интимные темы с другим мужчиной. Источником инсайдовской информации стал Telegram-канал "Карточный офис".

Нардепа снова поймали на интимной переписке в Раде. Фото из открытых источников

Как можно сделать вывод из переписки, во время общения двое мужчин активно обсуждали предпочтения в сексе, а также предполагали варианты развития различных постельных утех. Магомедов вел переписку с абонентом, подписанным "Донин Олег". Дополнительной информации о собеседнике представителя ОПЗЖ не известно.

Разумеется, личная жизнь — дело каждого. Впрочем, этот случай лишний раз доказывает, что народным избранникам стоит более тщательно выбирать темы для разговоров по телефону во время работы, тем более когда на балконах находятся журналисты с фотокамерами и видеотехникой.

К слову, мнения пользователей насчет подлинности переписки Мусы Магомедова уже разделились. Кто-то, разумеется, как обычно, придерживается мысли о том, что это фотошоп, кто-то — негодует из-за якобы гомосексуальной ориентации нардепа. Некоторые пользователи Сети считают, что таким образом двое мужчин всего лишь "троллят" друг друга, ожидая, кто первый сдастся в щекотливой теме. Одна же из юзерок по имени Юлия высказалась довольно эффектно: "Мда, у нас фраза "все законы принимают через жо*у" уже перестает быть нарицательной".

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, как в Раде отметился другой депутат от ОПЗЖ Илья Кива — за что политик обматерил журналистов в кулуарах парламента.

Также на портале можно узнать, о чем не так давно прямо во время заседания переписывались Юлия Тимошенко и Андрей Ермак.





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