Кого все-таки выбрали нардепом на 87 округе

Василий Вирастюк - фото: znaj.ua

Сегодня, 19 мая, Центральная избирательная комиссия во второй раз признала кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка избранным народным депутатом по 87 округу в Ивано-Франковской области. Об этом сообщается на Facebook-странице гражданской сети "Опора".

" ЦИК составила новый протокол по результатам выборов в округе №87. Победителем выборов остается Василий Вирастюк ", — сказано в сообщении.

После признания голосования недействительным на шести участках, голоса за кандидатов изменились. За Василия Вирастюка указано 14 811 голосов, за Александра Шевченко — 13 942 и Руслан Кошулинский — 13 463.

Напомним, 1 мая Верховный суд отменил протокол ЦИК, которым кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка признали победителем на 87-м округе. Основной мотивацией для такого решения стало отсутствие обеспечения проверки всех допущенных нарушений при установлении результатов голосования в 87 округе ЦИК, на которые ссылались участники избирательного процесса. Таким образом, суд частично удовлетворил жалобу соперника Вирастюка Александра Шевченко, который был не согласен с протоколом ЦИК и потребовал его отмены.

Добавим, утром 4 апреля Центральная избирательная комиссия обнародовала 100% протоколов на избирательном участке № 87. По результатам голосования победу одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. Подсчет голосов продолжался 8 дней и сопровождался попытками срыва избирательного процесса. Состав комиссии дважды менялся, а кандидаты обвиняли друг друга в фальсификации голосов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинский тяжеловес Василий Вирастюк после победы на довыборах в Раду на 87-м округе рассказал, чем планирует заниматься в парламенте. Он пояснил, что сначала хотел развивать направление молодежи и спорта, но потом понял, что целесообразнее будет войти в Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.



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