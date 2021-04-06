Вирастюк поделился первыми планами по работе в Раде

Украинский тяжелоатлет Василий Вирастюк, который победил на промежуточных выборах в парламент в 87-ом округе, рассказал, чем планирует заниматься в Верховной раде. По словам новоизбранного депутата, ранее он был намерен развивать направление молодежи и спорта, но сейчас планы изменились, передает OBOZREVATEL со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Василий Вирастюк - фото из открытых источников

"Предварительно, у меня была мысль работать в комитете Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта. Но сейчас я понимаю, что, возможно, целесообразнее войти в комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов", – подчеркнул Вирастюк.

Источник также сообщает, что на вопрос о наличие конкретного плана касаемо воплощения инициативы по созданию сети центров для реабилитации ветеранов ООС и АТО, Василий Вирастюк не дал утвердительный ответ.

Напомним, что битва за победу на 87-м участке (Ивано-Франковщина), где 4 апреля победителем объявили Василия Вирастюка (баллотировался от "Слуги народа"), продолжается. И в судах, и в медиапространстве. Эксперты считают, что в какой-то мере довыборы на 87-м округе оказались символической борьбой. На кону стоял не просто депутатский мандат, а позиционирование, баланс власти в целом в стране. Фактически эти довыборы показывали реальные рейтинги политсил, реальные возможности. Именно поэтому такой ожесточенной была борьба. Директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что Вирастюк в конце концов мандат получит. Но чтобы ускорить процесс команде Зеленского, по его мнению, придется идти на некие договорняки с Коломойским. Детальнее — в нашем материале.

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