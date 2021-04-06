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Вирастюк поделился первыми планами по работе в Раде

Первоначальные планы спортсмена изменились

сегодня, 13:35
Автор:

Елизавета Черных

Украинский тяжелоатлет Василий Вирастюк, который победил на промежуточных выборах в парламент в 87-ом округе, рассказал, чем планирует заниматься в Верховной раде. По словам новоизбранного депутата, ранее он был намерен развивать направление молодежи и спорта, но сейчас планы изменились, передает OBOZREVATEL со ссылкой на "Интерфакс-Украина". 

Вирастюк поделился первыми планами по работе в Раде

Василий Вирастюк - фото из открытых источников

"Предварительно, у меня была мысль работать в комитете Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта. Но сейчас я понимаю, что, возможно, целесообразнее войти в комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов", – подчеркнул Вирастюк. 

Источник также сообщает, что на вопрос о наличие конкретного плана касаемо воплощения инициативы по созданию сети центров для реабилитации ветеранов ООС и АТО, Василий Вирастюк не дал утвердительный ответ. 

Напомним, что битва за победу на 87-м участке (Ивано-Франковщина), где 4 апреля победителем объявили Василия Вирастюка (баллотировался от "Слуги народа"), продолжается. И в судах, и в медиапространстве.  Эксперты считают, что в какой-то мере довыборы на 87-м округе оказались символической борьбой. На кону стоял не просто депутатский мандат, а позиционирование, баланс власти в целом в стране. Фактически эти довыборы показывали реальные рейтинги политсил, реальные возможности. Именно поэтому такой ожесточенной была борьба. Директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что Вирастюк в конце концов мандат получит. Но чтобы ускорить процесс команде Зеленского, по его мнению, придется идти на некие договорняки с Коломойским. Детальнее — в нашем материале. 

 


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Источник: https://news.obozrevatel.com/politics/virastyuk-podelilsya-pervyimi-planami-po-rabotyi-v-rade.htm?_ga=2.120903304.1014627830.1617622484-1449650450.1615966888&_gl=1*19wlrzi*_ga*MTQ0OTY1MDQ1MC4xNjE1OTY2ODg4*_ga_JBX3X27G7H*MTYxNzcwMzM4NC42NS4xLjE2MTc3MDM2MDE
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