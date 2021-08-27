Кого Петр Порошенко относит к самым выдающимся украинцам

Главной движущей силой украинского государства являются представители простого народа, а не выбранной ими власти. По словам пятого президента Украины Петра Порошенко, именно так следует подходить к вопросу "выбора" соотечественников, которые могут претендовать на звание "самых выдающихся". Информацию сообщает "Украинская правда".



Порошенко назвал самых выдающихся украинцев. Фото: Европейская солидарность

По словам Порошенко, за всю историю нашего государства было немало людей, чей вклад в развитие суверенности и отстаивания независимости был неоценимый. Среди важных исторических фигур политик называет Степана Бандеру, Ярослава Мудрого, княгиню Ольги, Владимира Великого, а также короля Данила, который заложил фундамент Львова.

Также Порошенко перечислил очень многих гетьманов, среди которых вспомнил и Сагайдачного, и Мазепу, и Скоропадского. Пятый президент уверен, что эти люди были настоящими государственниками и демонстрировали невероятную силу духа, становясь во главе украинцев.

Помимо этого Петр Порошенко уверяет, что очень многих украинцев "выдающимися" признали в Российской Федерации.

"Какими сборными именами имперцы называли украинских самостоятельников? Петлюровцами, раньше — мазепинцами, после — бандеровцами. Это признание роли в истории", — подчеркнул политик.

В целом же, по словам пятого президента, главным в Украине всегда был и есть народ. Именно с этой точки зрения Порошенко и определялся с теми соотечественниками, которых мог бы назвать наиболее выдающимися.

"Для меня самые выдающиеся украинцы — это те 164 личности, которым я имел честь присвоить звание Героя Украины из Небесной Сотни и десятков подразделений Вооруженных сил", — говорит политик.

Также Петр Порошенко добавил, что в эту же когорту входят все военнослужащие, защищающие Донбасс, волонтеры, их поддерживающие, и все участники Революций — Помаранчевой и Достоинства.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, кого считают самыми выдающимися соотечественниками еще два президента — Леонид Кучма и Виктор Ющенко.

Также на портале вы можете узнать, что именно Порошенко считает своей самой большой ошибкой за время пребывания в президентском кресле. Подробности — в нашей публикации.

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