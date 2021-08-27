Кого Петр Порошенко относит к самым выдающимся украинцам

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Вечканова Елена
Главной движущей
силой украинского государства являются представители простого народа, а не
выбранной ими власти. По словам пятого президента Украины Петра Порошенко,
именно так следует подходить к вопросу "выбора" соотечественников, которые могут
претендовать на звание "самых выдающихся". Информацию сообщает "Украинская
правда".
Порошенко назвал самых выдающихся украинцев. Фото: Европейская солидарность
По словам
Порошенко, за всю историю нашего государства было немало людей, чей вклад в
развитие суверенности и отстаивания независимости был неоценимый. Среди важных исторических
фигур политик называет Степана Бандеру, Ярослава Мудрого, княгиню Ольги,
Владимира Великого, а также короля Данила, который заложил фундамент Львова.
Также Порошенко
перечислил очень многих гетьманов, среди которых вспомнил и Сагайдачного, и
Мазепу, и Скоропадского. Пятый президент уверен, что эти люди были настоящими
государственниками и демонстрировали невероятную силу духа, становясь во главе
украинцев.
Помимо этого Петр
Порошенко уверяет, что очень многих украинцев "выдающимися" признали в Российской
Федерации.
В целом же, по
словам пятого президента, главным в Украине всегда был и есть народ. Именно с
этой точки зрения Порошенко и определялся с теми соотечественниками, которых
мог бы назвать наиболее выдающимися.
Также Петр Порошенко
добавил, что в эту же когорту входят все военнослужащие, защищающие Донбасс,
волонтеры, их поддерживающие, и все участники Революций — Помаранчевой и
Достоинства.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, кого считают самыми выдающимися соотечественниками еще два президента
— Леонид Кучма и Виктор Ющенко.
Также на портале
вы можете узнать, что именно Порошенко считает своей самой большой ошибкой за
время пребывания в президентском кресле. Подробности — в нашей публикации.
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