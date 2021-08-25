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Кучма рассказал, кого считает самым выдающимся украинцем

По мнению второго украинского президента, не существует «линейки», способной измерить, насколько выдающимся является человек

сегодня, 16:17 comments1884
Автор:

Вечканова Елена

30 лет независимости — это лишь незначительный отрезок времени, который существует Украина. За многие десятки и сотни лет наша страна успела вписать в историю не одно имя, чей вклад в развитие различных сфер был неоценим. По мнению второго по счету президента украинского государства Леонида Кучмы, сейчас есть слишком много критериев, по которым можно оценивать "выдающиеся способности".

Кучма рассказал, кого считает самым выдающимся украинцем

Леонид Кучма ответил, кого считает самым выдающимся украинцем. Фото из открытых источников

Как информирует "Украинская правда", экс-президент отказался назвать имя одного человека, который мог бы претендовать на звание "самый выдающийся". При этом политик перечислил многих украинцев, которые своим талантом, научными исследованиями, борьбой за национальную идею и многими другими действиями поспособствовали тому, чтобы Украина стала независимой и постоянно процветала.

В "списке" Кучмы — и первый глава украинского государства, нынче руководитель отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Леонид Кравчук, и политики Вячеслав Черновол и Левко Лукьяненко. Также Кучма вспомнил генерала Петра Григоренко, кинорежиссера Сергея Параджанова, исследователей Патонов, писателя Николая Гоголя, инженера Сергея Королева и многих других.

"Ну как тут измерить, кто более "выдающийся"? Не знаю. Нет такой "линейки". И вообще — точно ли самый выдающийся жил под громким именем?" — отметил бывший президент, напомнив, что многие украинцы, воевавшие за страну во Вторую мировую войну и защищающие восточные рубежи сейчас, также могут называться весьма выдающимися.

Также Леонид Кучма пошутил, что, вполне вероятно, в другое время можно говорить о том, что наиболее "ценные" для нации люди уже увековечены и так — на банкнотах национальной валюты.

В целом же, подытоживая свой ответ, второй украинский президент заявил, что у самого выдающегося гражданина Украины нет одного имени — их у него миллионы.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему, по мнению Кучмы, у России получилось аннексировать Крымский полуостров у Украины. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, считает ли второй украинский президент главу Кремля Владимира Путина убийцей.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/articles/2021/08/25/7304876/
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comments

Обсуждения

гость

сегодня, 15:29

хочу дождаться когда все "выдающиеся" президенты будут сидеть в тюрьме, а с ними министры обороны за 30 лет

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