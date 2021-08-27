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Главная Новости Политика внутренняя политика Порошенко рассказал о самой большой ошибке своего президентства
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Порошенко рассказал о самой большой ошибке своего президентства

По мнению пятого президента Украины, несмотря на просчеты, его команде удалось сделать много хорошего для страны

сегодня, 11:10
Автор:

Вечканова Елена

Все политики, приходящие к власти в Украине, всегда оказывались под шквалом критики со стороны СМИ и обычных граждан. Впрочем, очень часто некоторые просчеты замечают и сами объекты недовольства. По информации "Украинской правды", своими размышлениями насчет наибольших ошибок за время президентства поделился пятый глава государства Петр Порошенко.

Порошенко рассказал о самой большой ошибке своего президентства

Порошенко считает просчеты в кадрах самыми большими ошибками президентства. Фото: УП

Самым главным минусом собственной политики Порошенко называет любые кадровые просчеты. Уже с этим были связаны многие другие неудавшиеся действия. К ним политик относит и недостаточное количество "запасных" игроков, и недостаток финансов для "рекрутинга" новых лиц.

К тому же, по словам Петра Порошенко, некоторые из людей, попавших в его команду, очень быстро показывали свое корыстолюбие и самолюбование.

Также весьма непростым моментом пятый президент считает согласование любых кандидатур на новые должности с представителями коалиции.

"Однако, в целом наша команда нашла или вырастила яркую плеяду талантливых управленцев в разных сферах", — утверждает Петр Порошенко, подчеркивая, что эти люди даже после выхода из его президентской команды сделали много хорошего для развития Украины.

Вместе с этим политик не упустил возможность покритиковать нынешнюю власть, отметив, что свою команду считает намного лучше, нежели "зеленые дилетанты". Наибольший укор в их сторону Порошенко отпустил из-за, по его мнению, непрозрачных конкурсов при отборе на работу.

По словам пятого президента, за два года с последних парламентских выборов в скандалы различного масштаба попало более 50 "Слуг народа". Как говорит Порошенко, это фактически каждый пятый нардеп из фракции в ВР, о чем свидетельствует оценка представителей отечественного Комитета избирателей.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Порошенко определился, кого можно считать главными врагами украинского государства. Подробности — в нашем материале.

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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2021/08/27/7305124/
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Обсуждения

Екатерина

сегодня, 10:32

Я думала он назовет главной ошибкой неурегулирование конфликта на востоке страны и падения уровня жизни населения... Прискорбно

Виктор Тор

сегодня, 10:27

А зачем нам мнение этого "сбитого летчика"? Мы уже видели в его исполнении Президента. Бездарность,да еще и воровитая безмерно. Пусть отдыхает ,пенсионер,залечивает раны,а там и на пасеку(в смысле на шоколадную фазенду, в Испании.

Аноним

сегодня, 10:26

Вор Порошенко должен сидеть в тюрьме ! Пусть там обнимает и жмёт руки своим коллегам по петушатне !

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