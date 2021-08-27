Порошенко рассказал о самой большой ошибке своего президентства

Все политики, приходящие к власти в Украине, всегда оказывались под шквалом критики со стороны СМИ и обычных граждан. Впрочем, очень часто некоторые просчеты замечают и сами объекты недовольства. По информации "Украинской правды", своими размышлениями насчет наибольших ошибок за время президентства поделился пятый глава государства Петр Порошенко.



Порошенко считает просчеты в кадрах самыми большими ошибками президентства. Фото: УП

Самым главным минусом собственной политики Порошенко называет любые кадровые просчеты. Уже с этим были связаны многие другие неудавшиеся действия. К ним политик относит и недостаточное количество "запасных" игроков, и недостаток финансов для "рекрутинга" новых лиц.

К тому же, по словам Петра Порошенко, некоторые из людей, попавших в его команду, очень быстро показывали свое корыстолюбие и самолюбование.

Также весьма непростым моментом пятый президент считает согласование любых кандидатур на новые должности с представителями коалиции.

"Однако, в целом наша команда нашла или вырастила яркую плеяду талантливых управленцев в разных сферах", — утверждает Петр Порошенко, подчеркивая, что эти люди даже после выхода из его президентской команды сделали много хорошего для развития Украины.

Вместе с этим политик не упустил возможность покритиковать нынешнюю власть, отметив, что свою команду считает намного лучше, нежели "зеленые дилетанты". Наибольший укор в их сторону Порошенко отпустил из-за, по его мнению, непрозрачных конкурсов при отборе на работу.

По словам пятого президента, за два года с последних парламентских выборов в скандалы различного масштаба попало более 50 "Слуг народа". Как говорит Порошенко, это фактически каждый пятый нардеп из фракции в ВР, о чем свидетельствует оценка представителей отечественного Комитета избирателей.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Порошенко определился, кого можно считать главными врагами украинского государства. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, какой позиции насчет главы Кремля Владимира Путина придерживается третий украинский президент Виктор Ющенко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!