Порошенко рассказал о самой большой ошибке своего президентства

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Вечканова Елена
Все политики,
приходящие к власти в Украине, всегда оказывались под шквалом критики со
стороны СМИ и обычных граждан. Впрочем, очень часто некоторые просчеты замечают
и сами объекты недовольства. По информации "Украинской правды", своими размышлениями
насчет наибольших ошибок за время президентства поделился пятый глава государства
Петр Порошенко.
Порошенко считает просчеты в кадрах самыми большими ошибками президентства. Фото: УП
Самым главным
минусом собственной политики Порошенко называет любые кадровые просчеты. Уже с
этим были связаны многие другие неудавшиеся действия. К ним политик относит и
недостаточное количество "запасных" игроков, и недостаток финансов для "рекрутинга"
новых лиц.
К тому же, по
словам Петра Порошенко, некоторые из людей, попавших в его команду, очень
быстро показывали свое корыстолюбие и самолюбование.
Также весьма непростым
моментом пятый президент считает согласование любых кандидатур на новые
должности с представителями коалиции.
Вместе с этим политик
не упустил возможность покритиковать нынешнюю власть, отметив, что свою команду
считает намного лучше, нежели "зеленые дилетанты". Наибольший укор в их сторону
Порошенко отпустил из-за, по его мнению, непрозрачных конкурсов при отборе на
работу.
По словам пятого
президента, за два года с последних парламентских выборов в скандалы различного
масштаба попало более 50 "Слуг народа". Как говорит Порошенко, это
фактически каждый пятый нардеп из фракции в ВР, о чем свидетельствует оценка
представителей отечественного Комитета избирателей.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что Порошенко определился, кого можно считать главными врагами украинского государства. Подробности — в нашем материале.
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Обсуждения
Новости
Екатерина
сегодня, 10:32
Я думала он назовет главной ошибкой неурегулирование конфликта на востоке страны и падения уровня жизни населения... Прискорбно
Виктор Тор
сегодня, 10:27
А зачем нам мнение этого "сбитого летчика"? Мы уже видели в его исполнении Президента. Бездарность,да еще и воровитая безмерно. Пусть отдыхает ,пенсионер,залечивает раны,а там и на пасеку(в смысле на шоколадную фазенду, в Испании.
Аноним
сегодня, 10:26
Вор Порошенко должен сидеть в тюрьме ! Пусть там обнимает и жмёт руки своим коллегам по петушатне !