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Виктор Ющенко рассказал, кто является самым выдающимся украинцем

Третий украинский президент отметил, что имена очень многих исторических деятелей до сих пор запачканы чужой пропагандой

сегодня, 13:37
Автор:

Вечканова Елена

История украинского государства намного объемнее, нежели последние тридцать лет независимости. Многие политические, общественные и культурные деятели прославляли родное государство, однако нынче несправедливо подданы забвению. По мнению третьего президента Украины Виктора Ющенко, очень много действительно "выдающихся" украинцев еще подлежат исторической реабилитации.

Виктор Ющенко рассказал, кто является самым выдающимся украинцем

Ющенко рассказал, кого считает самым выдающимся украинцем. Фото: УП

Политик считает, что определять "выдающие заслуги" того или иного представителя украинской нации должны не политики и не президенты, а народ. При этом никогда не стоит забывать, столь мощный механизм чужой пропаганды прошелся по истории Украины в каждый из периодов существования нашей страны.

"Посмотрите на такую тему, как политика декоммунизации, сколько отпора или насмешек она вызывает. Но […] мы не построим благополучную европейскую страну, где в каждом райцентре стоят увековеченные советские вожди", — уверен Виктор Ющенко.

По словам бывшего главы государства, Украине следует с почтением относиться к своей национальной памяти и уделить должное внимание многим незаслуженно забытым историческим деятелям.

Как говорит Ющенко, на звание "самого достойного" нынче существует огромное количество вариантов. Среди них — как князи Киевской Руси, так и представители украинской интеллигенции "шестидесятников", многие из которых пострадали от репрессий СССР.

"Сотни фигур нужно реабилитировать, — убежден Виктор Ющенко, — гетьманов, глав УНР, ЗУНР, Директории, Карпатской Руси, всех, кто на протяжении сотен лет жаждал построить независимое украинское государство".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Украина сосуществует с другими государствами в цивилизованном мире и не определяет для себя врагов. Однако, по мнению третьего украинского президента Виктора Ющенко, даже с такой позицией следует делать выводы из собственной истории. Называет ли он кого-то конкретного врагом нашего государства, узнавайте в нашем материале.

Также на портале вы можете прочесть о том, из-за чего, по мнению Ющенко, РФ решила напасть на Украину и оккупировала Крым. Подробности — в нашем материале.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/articles/2021/08/26/7304998/
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