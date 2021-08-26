Виктор Ющенко рассказал, кто является самым выдающимся украинцем

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Вечканова Елена
История
украинского государства намного объемнее, нежели последние тридцать лет
независимости. Многие политические, общественные и культурные деятели прославляли
родное государство, однако нынче несправедливо подданы забвению. По мнению
третьего президента Украины Виктора Ющенко, очень много действительно "выдающихся"
украинцев еще подлежат исторической реабилитации.
Ющенко рассказал, кого считает самым выдающимся украинцем. Фото: УП
Политик считает,
что определять "выдающие заслуги" того или иного представителя украинской нации
должны не политики и не президенты, а народ. При этом никогда не стоит
забывать, столь мощный механизм чужой пропаганды прошелся по истории Украины в
каждый из периодов существования нашей страны.
По словам бывшего
главы государства, Украине следует с почтением относиться к своей национальной
памяти и уделить должное внимание многим незаслуженно забытым историческим деятелям.
Как говорит
Ющенко, на звание "самого достойного" нынче существует огромное количество
вариантов. Среди них — как князи Киевской Руси, так и представители украинской интеллигенции
"шестидесятников", многие из которых пострадали от репрессий СССР.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что
Также на портале вы можете прочесть о том, из-за чего, по мнению Ющенко, РФ решила напасть на Украину и оккупировала Крым. Подробности — в нашем материале.
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