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Главная Новости Политика внутренняя политика Кличко пригласили на заседание СНБО, но он отказался: в чем причина
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Кличко пригласили на заседание СНБО, но он отказался: в чем причина

По словам киевского городского главы, ему поступил звонок из Офиса президента с приглашением на заседание за два с половиной часа до его начала

сегодня, 15:17
Автор:

Елизавета Черных

Столичного главу Виталия Кличко пригласили стать участником заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое должно состояться сегодня, 20 августа. Однако градоначальник был вынужден отказаться от приглашения, поскольку находится в отъезде. Об этом Кличко сообщил в своем Telegram.

Кличко пригласили на заседание СНБО, но он отказался: в чем причина

Виталий Кличко - фото из открытых источников

По словам киевского городского главы, ему поступил звонок из Офиса президента с приглашением на заседание за два с половиной часа до его начала, однако мэр сообщил, что не сможет присутствовать. Кличко отправился с рабочим визитом по делам Ассоциации городов Украины в Чернигов. 

Напомним, что государственный глава Владимир Зеленский в пятницу, 20 августа, созывает очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны. По результатам заседания в 17:30 состоится пресс-брифинг. По информации издания "Obozrevatel", которое дает ее со ссылкой на собственные информированные источники, на этом заседании рассмотрят вопрос персональных санкций против иностранных граждан — издание предполагает, что против россиян — и вопросы касательно оборонной промышленности. Какие конкретные решения будут приниматься по "оборонке" — пока что не известно.

Напомним, что по результатам прошлого заседания СНБО Кабмину поручили запретить в Украине рекламу лекарственных препаратов. Подробнее — в публикации портала "Комментарии".

Кроме того, Зеленский одобрил медицинскую реформу в Украине. На предыдущих заседаниях СНБО итогом становились санкции против граждан Украины и России. Чтобы избежать судов, власть решила законодательно запретить обжалование решений СНБО в судебном порядке.



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Источник: https://t.me/vitaliy_klitschko/1051
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