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СНБО ввел санкции против 100 украинцев: кто попал в список

СБУ заблокировала активы 174 "компаний-контрабандистов" из списка СНБО

сегодня, 02:03
Автор:

Ольга Чародий

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против 100 украинцев. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью на 24 телеканале.

СНБО ввел санкции против 100 украинцев: кто попал в список

СНБО (фото из открытых источников)

Алексей Данилов отметил, что санкции США были наложены на 134 граждан Украины, 130 из них — попали под ограничения Минфина. Данные граждане находятся под санкциями, которые ранее ввело Министерство финансов США.

"Установлено, что из 130 человек, которые под санкциями Минфина, 127 живы и здоровы, а 3 умерли. Относительно 100 из этих людей СНБО ввел санкции. В отношении остальных, мы получаем дополнительную информацию", — сказал Данилов.

СБУ заблокировала активы 174 "компаний-контрабандистов" из списка СНБО. В первом полугодии по материалам СБУ было наложено 18,7 миллиона гривен штрафов за контрабанду.

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал инициативу главы государства Владимира Зеленского о запрете оспаривать решение СНБО. Он назвал такое решение неприемлемым и отметил, что это противоречит Конституции Украины. "Мы твердо убеждены, что ни в 106-й, где есть полномочия, ни в 107-й, где содержатся полномочия консультативного органа СНБО, который должен только координировать и контролировать, ничего подобного нет. Поэтому "Европейская Солидарность" подчеркивает  на неприемлемости удивительных инициатив Зеленского о запрете гражданам Украины оспаривать решение СНБО. Это где вы такое в Конституции увидели?", — говорится в публикации на странице в Фейсбук Петра Порошенко. Также он отметил, что попытки Зеленского "добавить себе неконституционные полномочия" грозят Украине "возвращением к временам Януковича" и "скатыванием в Россию Путина".




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Rqu0BpwidYo
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