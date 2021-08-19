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СНБО поручил Кабинету министров запретить любую рекламу лекарств

Указ вступает в силу со дня его опубликования

сегодня, 01:09
Автор:

Ольга Чародий

Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету Министров ввести временный мораторий на рекламу лекарственных средств. Соответствующее решение было принято 30 июля.

СНБО поручил Кабинету министров запретить любую рекламу лекарств

СНБО (фото из открытых источников)

В среду, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля 2021 "О состоянии национальной системы здравоохранения и неотложных мерах по обеспечению граждан Украины медицинской помощью".

Решение, в частности, предусматривает поручение Кабинета Министров Украины создания и утверждения до конца года "Стратегического плана развития системы здравоохранения населения" на следующие 8,5 лет.

Эта стратегия должна предусматривать среди прочего изменение подхода к рекламированию и продвижению лекарств — в соответствии с требованиями ЕС. На ближайшие годы СНБО поручил правительству установить мораторий на рекламу лекарств.

Напомним, цены на медикаменты в стране растут с начала года. Новая продукция от поставщика — новая цена на препарат. Поэтому лечиться теперь очень недешевое удовольствие. Сайт Госстата опубликовал новые цены на лекарства, которые чаще всего покупают наши соотечественники

Из-за волны отравлений школьников лекарственными средствами, которые они намеренно употребляли в большом количестве, народные депутаты подготовили и одобрили изменения в законодательстве. Закон "О внесении изменений в статью 21 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств детям" № 1668-IX вступил в силу со дня опубликования в "Голосе Украины".


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Источник: https://www.president.gov.ua/documents/3692021-39713
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