logo
Русский Українська

BTC/USD

48268.28

ETH/USD

3263.28

LTC/USD

181.46

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.40

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Зеленский созывает новое заседание СНБО: какие решения будут приниматься
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский созывает новое заседание СНБО: какие решения будут приниматься

На очередном заседании СНБО рассмотрят новые санкции и вопросы оборонной промышленности

сегодня, 14:30
Автор:

Корж Антон

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 20 августа, созывает новое заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По результатам заседания в 17:30 состоится пресс-брифинг, информирует Офис президента Украины.

Зеленский созывает новое заседание СНБО: какие решения будут приниматься

Заседание СНБО. Фото: Офис президента Украины

Кто будет вести брифинг, в ОПУ не сообщили, хотя традиционно на вопросы прессы после каждого заседания отвечает секретарь СНБО Алексей Данилов. Трансляцию брифинга онлайн будут вести на странице ОПУ в Facebook.

По информации издания "Obozrevatel", которое дает ее со ссылкой на собственные информированные источники, на этом заседании рассмотрят вопрос персональных санкций против иностранных граждан — издание предполагает, что против россиян — и вопросы касательно оборонной промышленности. Какие конкретные решения будут приниматься по "оборонке" — пока что не известно.

При этом вопрос о снятии мэра Киева Виталия Кличко с должности главы КГГА рассматриваться не будет. Сам Кличко написал в своем Telegram, что его пригласили на заседание СНБО — за два с половиной часа до его начала — но приехать он не может, так как уже отправился в рабочую поездку в интересах Ассоциации городов Украины и сейчас находится на Черниговщине.

И наконец, на заседании СНБО рассмотрят вопросы, связанные с распространением дельта-штамма коронавируса в Украине.

Напомним, что по результатам прошлого заседания СНБО Кабмину поручили запретить в Украине рекламу лекарственных препаратов. Подробнее — в публикации портала "Комментарии". Кроме того, Зеленский одобрил медицинскую реформу в Украине.

На предыдущих заседаниях СНБО итогом становились санкции против граждан Украины и России. Чтобы избежать судов, власть решила законодательно запретить обжалование решений СНБО в судебном порядке.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.president.gov.ua/press-office/brifing-za-rezultatami-zasidannya-radi-nacionalnoyi-bezpeki-2729
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ