Зеленский созывает новое заседание СНБО: какие решения будут приниматься

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 20 августа, созывает новое заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По результатам заседания в 17:30 состоится пресс-брифинг, информирует Офис президента Украины.

Заседание СНБО. Фото: Офис президента Украины

Кто будет вести брифинг, в ОПУ не сообщили, хотя традиционно на вопросы прессы после каждого заседания отвечает секретарь СНБО Алексей Данилов. Трансляцию брифинга онлайн будут вести на странице ОПУ в Facebook.

По информации издания "Obozrevatel", которое дает ее со ссылкой на собственные информированные источники, на этом заседании рассмотрят вопрос персональных санкций против иностранных граждан — издание предполагает, что против россиян — и вопросы касательно оборонной промышленности. Какие конкретные решения будут приниматься по "оборонке" — пока что не известно.

При этом вопрос о снятии мэра Киева Виталия Кличко с должности главы КГГА рассматриваться не будет. Сам Кличко написал в своем Telegram, что его пригласили на заседание СНБО — за два с половиной часа до его начала — но приехать он не может, так как уже отправился в рабочую поездку в интересах Ассоциации городов Украины и сейчас находится на Черниговщине.

И наконец, на заседании СНБО рассмотрят вопросы, связанные с распространением дельта-штамма коронавируса в Украине.

Напомним, что по результатам прошлого заседания СНБО Кабмину поручили запретить в Украине рекламу лекарственных препаратов. Подробнее — в публикации портала "Комментарии". Кроме того, Зеленский одобрил медицинскую реформу в Украине.

На предыдущих заседаниях СНБО итогом становились санкции против граждан Украины и России. Чтобы избежать судов, власть решила законодательно запретить обжалование решений СНБО в судебном порядке.

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