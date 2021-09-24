Избиратели Медведчука не понимают, почему депутаты подвергаются репрессиям, - Нимченко

Акцию протеста под Верховной Радой Украины пришли поддержать более 6 тысяч человек. Митингующие требуют от власти ответа, на каком основании держат под домашним арестом председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом, общаясь с журналистами в кулуарах Верховной Рады, заявил народный депутат от ОПЗЖ Василий Нимченко, передает издание "112 Украина".

Василий Нимченко. Фото Пресс-служба "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Парламентарий подчеркнул, что избиратели, отдавшие свои голоса за партию и которых почти два миллиона, возмущены тем, что лидер оппозиции лишен возможности представлять их интересы в парламенте.



"Он представляет избирателей. Он лишен возможности выполнять волеизъявление представителей народа, а их ‒ 1 миллион 800 тысяч человек, которые поддержали его идеологию народовластия, идеологию равенства, идеологию восстановления промышленного потенциала нашей страны. В чем не прав Виктор Медведчук, который показал, где воруют деньги и почему взлетели до небес тарифы? Конечно же, он неугоден власти, конечно же, власть не воспринимает справедливые требования, которые идут со стороны Виктора Владимировича. Вот почему его изолировали", – сказал Нимченко, добавив, что люди возмущены тем, что в Украине депутаты подвергаются репрессиям за свои политические взгляды.

Кроме того, народный депутат высказался относительно повестки дня сегодняшнего заседания Верховной Рады.



В частности, он отметил, что законопроект про олигархов, который собираются рассматривать депутаты, направлен для изучения Венецианской комиссии и не готов к рассмотрению. Что касается законопроекта об изменениях налоговой системы, который также внесен в повестку дня, то, по мнению Нимченко, он существенно снизит пополнение государственного бюджет за счет налогов.



В заключение парламентарий напомнил, что ОПЗЖ не поддерживает отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова, считая рассмотрение этого вопроса в отсутствие главы ВР неконституционным, неэтичным и аморальным.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что под Верховной Радой прошел митинг ОПЗЖ в поддержку Медведчука. Кроме лидеров партии в митинге также приняли участие представители ее региональных ячеек, молодежного крыла ОПЗЖ и рядовые украинцы.

Россия, благодаря Медведчуку , готова была предложить скидку на газ в размере 25%. Однако власти отказались от нее. Газ бы стоил 175 долларов за 1000 кубометров. Недавно издание "Комментарии" сообщало о том, что





Напомним, портал "Комментарии" информировал о том, что французские сенаторы выполнили обещание , данное Медведчуку, и подняли вопрос о незаконных действиях власти в Сенате.









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