СМИ: Путин предлагал Медведчуку скидку на газ для Украины

Россия, благодаря председателю политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку, готова была предложить скидку на газ в размере 25%. Однако власти отказались от нее. В итоге газ бы для украинцев стоил 175 долларов за тысячу кубометров, пишет издание 112ua.tv.

Путин предлагал Медведчуку скидку на газ для Украины. Фото из открытых источников

Журналисты напоминают, что Беларусь, благодаря своей скидке, покупает у России газ по цене 128 долларов за тысячу кубометров.

"Украине, в начале года, Путин через Медведчука тоже предлагал скидку 25%. Газ бы стоил 175 долларов за 1000 кубометров", — передают журналисты "112".

Напомним, цена на газ в Европе превысила 900 долларов за тысячу кубометров. Ближайший (октябрьский) фьючерс на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures в среду днем торговался по 75,565 евро за МВт.ч, или 923 долларов за тысячу кубометров.

При этом российский концерн "Газпром" в сентябре закачал в свои подземные хранилища на 25% больше газа, чем все страны Европы вместе взятые. В частности, суточные объемы закачки газа "Газпромом" с 1 по 15 сентября составляли в среднем по 325 млн куб. м. Это почти четверть текущей добычи концерна (из расчета 1,367 млрд куб. м в сутки).

Вместе с тем Европа, по состоянию на 13 сентября, заполняла свои ПХГ в среднем на 253 млн куб. м в сутки. (данные нетто, за вычетом отбора, до вычета — 288 млн куб. м).

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что французские сенаторы выполнили обещание, данное Медведчуку, и подняли вопрос о незаконных действиях власти в Сенате. Натали Гуле отметила, что меры, принятые украинской властью, ставят под угрозу свободу слова в стране.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!