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Главная Новости Политика внутренняя политика СМИ: Путин предлагал Медведчуку скидку на газ для Украины
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СМИ: Путин предлагал Медведчуку скидку на газ для Украины

Газ бы стоил 175 долларов за 1000 кубометров

сегодня, 15:22
Автор:

Станислав Молчанов

Россия, благодаря председателю политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку, готова была предложить скидку на газ в размере 25%. Однако власти отказались от нее. В итоге газ бы для украинцев стоил 175 долларов за тысячу кубометров, пишет издание 112ua.tv.

СМИ: Путин предлагал Медведчуку скидку на газ для Украины

Путин предлагал Медведчуку скидку на газ для Украины. Фото из открытых источников

Журналисты напоминают, что Беларусь, благодаря своей скидке, покупает у России газ по цене 128 долларов за тысячу кубометров.

"Украине, в начале года, Путин через Медведчука тоже предлагал скидку 25%. Газ бы стоил 175 долларов за 1000 кубометров", — передают журналисты "112". 

Напомним, цена на газ в Европе превысила 900 долларов за тысячу кубометров. Ближайший (октябрьский) фьючерс на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures в среду днем торговался по 75,565 евро за МВт.ч, или 923 долларов за тысячу кубометров.

При этом российский концерн "Газпром" в сентябре закачал в свои подземные хранилища на 25% больше газа, чем все страны Европы вместе взятые. В частности, суточные объемы закачки газа "Газпромом" с 1 по 15 сентября составляли в среднем по 325 млн куб. м. Это почти четверть текущей добычи концерна (из расчета 1,367 млрд куб. м в сутки).

Вместе с тем Европа, по состоянию на 13 сентября, заполняла свои ПХГ в среднем на 253 млн куб. м в сутки. (данные нетто, за вычетом отбора, до вычета — 288 млн куб. м).

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что французские сенаторы выполнили обещание, данное Медведчуку, и подняли вопрос о незаконных действиях власти в Сенате. Натали Гуле отметила, что меры, принятые украинской властью, ставят под угрозу свободу слова в стране.


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Источник: https://112ua.tv/ekonomika/rossiyskie-smi-putin-predlagal-medvedchuku-skidku-na-gaz-dlya-ukrainy-no-zelenskiy-ot-nee-otkazalsya-591522.html
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