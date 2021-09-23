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Под Верховной Радой прошел митинг ОПЗЖ в поддержку Медведчука

Митингующие требовали от власти прекратить политические репрессии

сегодня, 15:59
Автор:

Станислав Молчанов

Под стенами Верховной Рады Украины состоялся митинг представителей и сторонников партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" против политически мотивированного преследования оппозиции в Украине. И если 9 сентября на акцию в поддержку председателя Политсовета "Оппозиционной платформы ‒ За жизнь", народного депутата Украины Виктора Медведчука собрались более 6 тысяч человек, то в этот раз она стала еще более масштабной. 

Под Верховной Радой прошел митинг ОПЗЖ в поддержку Медведчука

Митинг

Кроме лидеров партии в митинге также приняли участие представители ее региональных ячеек, молодежного крыла ОПЗЖ и рядовые украинцы. Тысячи граждан требовали от власти прекратить политические репрессии и фальсификацию уголовных дел против первых лиц крупнейшей оппозиционной партии страны.

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", народный депутат Юрий Бойко уверен: цель преследования властью Виктора Медведчука – не позволить политику, пользующемуся широкой поддержкой украинских граждан, заниматься политической деятельностью. 
Под Верховной Радой прошел митинг ОПЗЖ в поддержку Медведчука - фото 2


"Вместо того чтобы выполнять свои предвыборные обещания, власти оказывают давление на тех, кто говорит правду, кто открывает людям глаза на то, что реально происходит в стране. Сначала закрыли телеканалы, потом стали преследовать наших товарищей, народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Виктора Медведчука закрыли под домашний арест именно для того, чтобы не дать ему возможность проводить политическую деятельность", ‒ отметил Юрий Бойко.

Под Верховной Радой прошел митинг ОПЗЖ в поддержку Медведчука - фото 3

Сопредседатель "Оппозиционной платформы ‒ За жизнь", народный депутат Вадим Рабинович также уверен, что, преследуя оппозиционеров, действующая власть пытается заставить их замолчать и таким образом хочет скрыть правду о происходящем в стране от своих граждан. 

"Власти закрывают телеканалы, чтобы оболванить народ, убивают оппозицию, лидеров оппозиции сажают под домашний арест, чтобы они не могли прийти к вам сюда и сказать правду. Вот что происходит. Но мы победим, потому что за нами сила, за нами люди", ‒ отметил политик.

Также Вадим Рабинович подчеркнул, что главное отличие оппозиции от власти Украины заключается в том, что власть в первую очередь заботит мнение зарубежных кураторов, в то время как Виктор Медведчук и "Оппозиционная платформа – За жизнь" думают о благосостоянии украинцев.

"Наше расхождение с ними в том, что мы предлагаем, чтобы жил народ, а они заботятся, чтобы не обиделись зарубежные дяди. Поэтому вы боретесь сегодня не за ОПЗЖ, не за какого-то конкретного человека, а за себя, за будущее ваших детей, которых хотят загнать в такую же беспредельную нищету, как и вас", – констатировал народный депутат.

Народный депутат, член ОПЗЖ Юрий Загородний уверен, что власть боится правды, боится оппозиции, поэтому и начала политическое преследование Виктора Медведчука.

Под Верховной Радой прошел митинг ОПЗЖ в поддержку Медведчука - фото 4

Народный депутат, член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Василий Нимченко в ходе акции заявил, что в Украине сегодня превращается в "полицейское, диктаторское государство", а "в дверь стучится фашистская идеология".

"Сегодня люди пришли спросить у власти, на каком основании, в нарушение всех конституционных норм, держится в заточении под видом домашнего ареста лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук. Представитель одного миллиона восьмисот тысяч избирателей, он лишен возможности выполнять свои обязанности народного депутата. Медведчук неугоден власти, потому его и изолировали", ‒ подчеркнул Василий Нимченко. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Россия, благодаря Медведчуку, готова была предложить скидку на газ в размере 25%. Однако власти отказались от нее. Газ бы стоил 175 долларов за 1000 кубометров. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что французские сенаторы выполнили обещание, данное Медведчуку, и подняли вопрос о незаконных действиях власти в Сенате. 





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Источник: https://zagittya.com.ua/news/novosti/akcija_oppozicionnoj_platformy_l_za_zhizn_pod_verhovnoj_radoj_ukrainy_svobodu_viktoru_medvedchuku.html
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