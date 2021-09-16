Французские сенаторы выполнили обещание, данное Медведчуку, и подняли вопрос о незаконных действиях власти в Сенате

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Станислав Молчанов
Французские сенаторы Натали Гуле и Жоэль Геррио, которые во время своего визита в Киев в начале сентября встречались с председателем Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком, а также с представителями закрытых в результате внесудебных санкций СМИ, подняли вопрос о преследовании оппозиции и свободы слова в Украине во французском Сенате. Об этом сообщает издание Страна.UA.
Виктор Медведчук - фото из открытых источников
В публикации уточняется, что по возвращению из Украины Натали Гуле подала запрос министру Европы и иностранных дел Франции о ситуации с прессой в Украине и преследованием оппозиции в нашей стране.
Гуле подчеркивает, что меры, принятые украинскими властями, ставят под угрозу свободное движение информации, принцип свободной конкуренции в СМИ и саму свободу слова.
В свою очередь, Жоэль Геррио после визита в Киев написал в своем Twitter, что блокировка медиа и закрытие каналов из-за санкций СНБО подрывает верховенство закона в Украине.
Напомним, 8 сентября секретарь Сената Франции, заместитель председателя комитета по внешней политике, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также французский сенатор Натали Гуле посетили председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктора Медведчука, который находится под домашним арестом. Ключевым вопросом этой встречи стала тема препятствования деятельности СМИ, неподконтрольных власти, политических репрессий, незаконного уголовного преследования инакомыслящих и оппозиционеров.
Общаясь с французскими сенаторами, Виктор Медведчук подчеркнул, что давление на него лично, партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" и телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK носило системный и спланированный характер, поскольку было начато украинской властью еще летом 2019 года.
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Новости
Ігор
сегодня, 14:20
В свою чергу, старий Медведчук буде скуповувати у Франції нерухомість та наймати французів для утримання її. На не вкрадені в Україні гроші. Як і улюбленець дуже непорядного товариша Зе - старий Рінат.