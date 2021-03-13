Итоги съезда «Слуги народа»: чего ждать от партии и президента дальше

В Киеве 13 марта состоялся съезд провластной партии "Слуга народа" (СН). На нем президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд важных заявлений, а "слуги" приняли ряд решений. "Комментарии" попросили экспертов сделать выводы по итогам съезда и спрогнозировать, чего ждать от СН и президента дальше.

Фото: sluga-narodu.com

"Намеки на второй срок президентства Зеленского — это просто попытка мобилизовать расползающиеся партию и фракцию"

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний считает, что на съезде "Слуги народа" мы увидели попытку продемонстрировать, что всё хорошо, а партия и власть сильны как никогда.

"Хоть на самом деле это не так, — отмечает эксперт. — Реальность показывает, что не так всё хорошо как в самой партии, так и в государстве, в налаживании системы управления. Так что мы просто увидели очередной "видосик". Чуть более продолжительный по хронометражу, чем обычно. Никакого судебного решения на съезде не приняли. Итоги съезда — ни о чём".

По мнению Тарас Загороднего, намеки на второй срок президентства Зеленского — это просто попытка мобилизовать расползающиеся партию и фракцию.

"Зачем-то создали Совет регионов — как параллельную структуру управления государством. Хоть что мешает управлять, если у СН и так монополия везде? Заявления Зеленского о необходимости "слуг" голосовать слаженно – очередное подтверждение, что в т.н. монобольшинстве давно есть разброд и шатание. Попытка мобилизовать нардепов полу-угрозами. В том же ключе воспринимаю и намеки на второй срок Зеленского — чтобы никто не разбегался. Что дальше? Думаю, ничего особенного. Эта власть не способна решать реальные проблемы. Они живут в ощущении, что всё якобы хорошо. А если плохо – это клевета врагов и пропаганда оппонентов. Похоже, "слуги" за время пребывания у власти так ничего и не поняли, и так ничему и не научились", — констатирует Тарас Загородний.

"Вряд ли стоит ожидать объединения СН в реально единую силу"

Политический эксперт, основатель социологической компании Active Group Андрей Еременко отмечает, что в очередной раз мы видим попытки "построить" депутатов, чтобы по важным вопросам голосовали по команде.

"Так у нас голосовали ранее только нардепы от "Партии регионов". И все мы помним, какие были печальные последствия, — говорит Андрей Еременко. – Фактически проиграв местные выборы, представители "Слуги народа" пытаются что-то изменить. Так стоит расценивать новый устав партии, расширенный политсовет и национальную раду громад (она якобы будет принимать решения относительно политики в регионах). Но всё это – вилами по воде. Есть заявления, а есть — реальные воплощения. Так вот, с претворением тех или иных решений в жизнь у "слуг" — огромные проблемы. Давайте вспомним, что СН шла на выборы с обещаниями поддержки бизнеса. А на деле "наехали" на малый и средний бизнес, на ФОПов, да еще и на фоне пандемии. Пока слышим много шума, а видим отсутствие воплощения обещаний в жизнь. А зачастую видим и кардинально отличные от обещаний шаги".

Эксперт считает, что вряд ли стоит ожидать объединения СН в реально единую силу, потому что слишком разные люди и со слишком разными "хотелками" прошли от этого политпроекта в Раду.

Напомним, близятся довыборы. Мы узнали, у кого больше всего шансов попасть в Раду.

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