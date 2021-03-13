Итоги съезда «Слуги народа»: чего ждать от партии и президента дальше

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Таисия Ерохина
В Киеве 13 марта состоялся
съезд провластной партии "Слуга народа" (СН). На нем президент Украины
Владимир Зеленский сделал
ряд важных заявлений, а "слуги" приняли ряд решений. "Комментарии" попросили экспертов сделать выводы по итогам съезда и
спрогнозировать, чего ждать от СН и президента дальше.
Фото: sluga-narodu.com
Экономический и политический эксперт Тарас
Загородний считает, что на съезде "Слуги народа" мы увидели попытку продемонстрировать,
что всё хорошо, а партия и власть сильны как никогда.
"Хоть на самом деле это не так, — отмечает
эксперт. — Реальность показывает, что не так всё хорошо как в самой партии, так
и в государстве, в налаживании системы управления. Так что мы просто увидели
очередной "видосик". Чуть более продолжительный по хронометражу, чем обычно.
Никакого судебного решения на съезде не приняли. Итоги съезда — ни о чём".
По мнению Тарас Загороднего, намеки на второй
срок президентства Зеленского — это просто попытка мобилизовать расползающиеся
партию и фракцию.
"Зачем-то создали Совет регионов — как
параллельную структуру управления государством. Хоть что мешает управлять, если
у СН и так монополия везде? Заявления Зеленского о необходимости "слуг"
голосовать слаженно – очередное подтверждение, что в т.н. монобольшинстве давно
есть разброд и шатание. Попытка мобилизовать нардепов полу-угрозами. В том же
ключе воспринимаю и намеки на второй срок Зеленского — чтобы никто не
разбегался. Что дальше? Думаю, ничего особенного. Эта власть не способна решать
реальные проблемы. Они живут в ощущении, что всё якобы хорошо. А если плохо –
это клевета врагов и пропаганда оппонентов. Похоже, "слуги" за время пребывания
у власти так ничего и не поняли, и так ничему и не научились", — констатирует
Тарас Загородний.
Политический эксперт, основатель
социологической компании Active Group Андрей Еременко отмечает, что в очередной
раз мы видим попытки "построить" депутатов, чтобы по важным вопросам голосовали
по команде.
"Так у нас голосовали ранее только нардепы от
"Партии регионов". И все мы помним, какие были печальные последствия, — говорит
Андрей Еременко. – Фактически проиграв местные выборы, представители "Слуги
народа" пытаются что-то изменить. Так стоит расценивать новый устав партии,
расширенный политсовет и национальную раду громад (она якобы будет принимать
решения относительно политики в регионах). Но всё это – вилами по воде. Есть заявления,
а есть — реальные воплощения. Так вот, с претворением тех или иных решений в
жизнь у "слуг" — огромные проблемы. Давайте вспомним, что СН шла на выборы с
обещаниями поддержки бизнеса. А на деле "наехали" на малый и средний бизнес, на
ФОПов, да еще и на фоне пандемии. Пока слышим много шума, а видим отсутствие
воплощения обещаний в жизнь. А зачастую видим и кардинально отличные от
обещаний шаги".
Эксперт считает, что вряд ли стоит ожидать
объединения СН в реально единую силу, потому что слишком разные люди и со
слишком разными "хотелками" прошли от этого политпроекта в Раду.
Напомним, близятся довыборы. Мы узнали, у
кого больше всего шансов попасть в Раду.
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