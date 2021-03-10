Довыборы в Украине: у кого больше всего шансов попасть в Раду

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Таисия Ерохина
Довыборы в парламент пройдут 28 марта на
Донетчине и Ивано-Франковщине. "Комментарии" узнали у экспертов, какой расклад
на данный момент и может ли ситуация с коронавирусом, который разбушевался
на западе Украины, сорвать довыборы.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Народный депутат Украины IV и V созывов,
директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш считает, что
в округе №87 по Ивано-Франковской области основными претендентами на мандат
являются кандидат от партии "За майбутне", экс-директор
туристического комплекса "Буковель" Александр Шевченко из орбиты
Игоря Коломойского, а также националист из ВО "Свобода" Руслан
Кошулинский. А в округе №50 в Донецкой области реально претендуют на победу
кандидат от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Артем Марчевский и мэр
Доброполья Андрея Аксенов, представляющий региональный проект Рината Ахметова,
партию "Порядок".
"Что на Западе Украины, что на Донбассе на
скорых довыборах в парламент с большой долей вероятности победят кандидаты не
от "Слуги народа". И это не удивительно с учетом стремительного обвала
рейтингов Владимира Зеленского и партии СН в результате их провальной, по всем
направлениям, политики", — подчеркивает эксперт.
По мнению Евгения Филиндаша, невзирая на
плохую ситуацию с ковидом в Ивано-Франковской области, выборы, скорее всего,
там состоятся.
"Как, думаю, и на Донбассе. Если, конечно,
обострение ситуации на фронте не приведет к возобновлению масштабных боевых
действий, в результате которых будет уже не до выборов", — отмечает эксперт.
Политтехнолог Александр Кондратенко уверен,
что довыборы 28 марта на двух округах станут заметным политическим событием в
жизни страны.
"Но, прежде чем давать какие-либо прогнозы,
нужно понимать, что ЦИК совсем недавно завершила регистрацию кандидатов. И
говорить о более реальных шансах тех или иных, стоит не раньше, чем через две
недели, ближе ко дню голосования. Разумеется, на сегодня уже есть фавориты в
каждом из этих округов. Но если в №50 Донецкой области ОПЗЖ тягается с группой
Ахметова, и тут шансы приблизительно 35/65 между Марчевским и Аксеновым, то в
округе №87 (Ивано-Франковская обл.) ситуация куда более интересная", — считает
Александр Кондратенко.
Он отмечает, что если верить промежуточным
соцсрезам, фаворит на Ивано-Франковщине — Александр Шевченко, депутат двух
предыдущих созывов, владелец курорта "Буковель".
"Против него политтехнологи выставили аж двух
"клонов" в списке самовыдвиженцев. Судя по анкетным данным, оба не имеют
никакого отношения к округу: один проживает в Киевской области, другой — из
Киева. Ну да ладно, технология не нова, но пока есть возможность ее
использовать и оттянуть от 0,5% голосов и выше, это очень даже рабочий
инструмент. Кроме этого, по Шевченко будут бить еще скандалом с Буковелем и
ростом заболевания Сovid-19. Мол, то, что он не закрылся даже в локдаун, стало
главной причиной роста заражения коронавирусом в регионе, да и в Украине в
целом", — поясняет Александр Кондратенко.
Что касается Донецкой области, то там, по
мнению эксперта, верх возьмет Аксенов.
"В основном — благодаря значительной поддержке
части местных кланов и структур Ахметова, — считает политтехнолог. — Плюс
против Марчевского развернута очень серьезная кампания по "черному" пиару".
Эксперт не исключает возможный срыв довыборов
из-за пандемии.
"Премьер Шмыгаль об этом четко заявил во время
пресс-конференции по итогам года работы правительства. Но учитывая то, что
стремительный рост заболеваемости в Ивано-Франковской области никак не повлиял
на предвыборную кампанию, то, скорее всего, никто ничего переносить не
собирается, — отмечает Александр Кондратенко. — По Донецкой области куда более
реальным остается факт обострения военного конфликта. Вот он действительно
может сорвать выборы".
Политтехнолог приводит следующие данные: на
этих довыборах зарегистрировано всего 34 кандидата в депутаты ‒ 20 человек
баллотируются от политических партий и 14 – как самовыдвиженцы.
"Для большинства из заведомо не проходящих и
тех, кто сейчас "вливает" большие средства в округа и кампанию, я бы советовал
этого не делать по одной лишь причине – осталось совсем недолго до очередных
досрочных выборов в парламент. Какой смысл "зарывать деньги в землю"? Если
только это не для того, чтобы заявить о себе и "засветиться", сделав задел для
будущей кампании, — рассуждает Александр Кондратенко. — И напоследок: в преддверии
голосования социологическими опросами будут манипулировать, чтобы усилить
рейтинг одних кандидатов и снизить шансы других".
Политический эксперт, директор Communication
group Владимир Манько, делая расклад по выборам на Ивано-Франковщине, обратил
внимание, что представитель "Слуги народа", стронгмен Вирастюк – лишь пятый,
согласно социологическим замерам.
"Лидируют же два кандидата — Александр
Шевченко, представляющий "За будущее" и Маруся Зверобой (Биленька) от
"Европейской Солидарности". Лидерство Шевченко эксперт поясняет двумя
факторами.
"Во-первых, этот политик уже долгое время
"засевает" всю Франковщинеу и этот округ в том числе — и небезуспешно. В 2014
году он избирался народным депутатом. Во-вторых, на территории округа
функционирует курорт "Буковель", который дает работу многим людям и платит
налоги в местные бюджеты, — отмечает Владимир Манько. — О "Буковеле" —
отдельный разговор. Именно этот курорт работал в январский локдаун и работает
сейчас, тогда как другой малый и средний бизнес в области вынужден был
закрыться. Именно с работой "Буковеля" связывают начало третьей волны вспышки
коронавируса по всей Украине. Шевченко является директором "Буковеля", а
принадлежит он олигарху Коломойскому, против которого США недавно ввели
санкции. А еще, по информации ряда СМИ, дорожные компании, принадлежащие
Шевченко, завышают цены на дорожные работы в рамках т.н. "Большого
строительства" — и незаконно зарабатывают на этом, что должно стать предметом
рассмотрения НАБУ".
По мнению эксперта, если бы другие кандидаты,
прежде всего свободовец Кошулинский, снялся в пользу Зверобой, у нее был бы
шанс потягаться с Шевченко.
"А вот "слуга" Вирастюк точно не победит.
Прикарпатье — это регион, где действующая центральная власть не имела поддержки
даже в звездном для себя 2019 году. А сейчас и подавно. Так что популярный
стронгмен Вирастюк не поможет СН добавить еще один штык к монобольшинству", —
уверен Владимир Манько.
Напомним, Дубинский
создал личную мини-группу в Раде: что затеял нардеп.
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