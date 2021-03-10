Довыборы в Украине: у кого больше всего шансов попасть в Раду

Довыборы в парламент пройдут 28 марта на Донетчине и Ивано-Франковщине. "Комментарии" узнали у экспертов, какой расклад на данный момент и может ли ситуация с коронавирусом, который разбушевался на западе Украины, сорвать довыборы.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"С большой долей вероятности победят кандидаты не от "Слуги народа""

Народный депутат Украины IV и V созывов, директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш считает, что в округе №87 по Ивано-Франковской области основными претендентами на мандат являются кандидат от партии "За майбутне", экс-директор туристического комплекса "Буковель" Александр Шевченко из орбиты Игоря Коломойского, а также националист из ВО "Свобода" Руслан Кошулинский. А в округе №50 в Донецкой области реально претендуют на победу кандидат от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Артем Марчевский и мэр Доброполья Андрея Аксенов, представляющий региональный проект Рината Ахметова, партию "Порядок".

"Что на Западе Украины, что на Донбассе на скорых довыборах в парламент с большой долей вероятности победят кандидаты не от "Слуги народа". И это не удивительно с учетом стремительного обвала рейтингов Владимира Зеленского и партии СН в результате их провальной, по всем направлениям, политики", — подчеркивает эксперт.

По мнению Евгения Филиндаша, невзирая на плохую ситуацию с ковидом в Ивано-Франковской области, выборы, скорее всего, там состоятся.

"Как, думаю, и на Донбассе. Если, конечно, обострение ситуации на фронте не приведет к возобновлению масштабных боевых действий, в результате которых будет уже не до выборов", — отмечает эксперт.

"Довыборы 28 марта на двух округах станут заметным политическим событием в жизни страны"

Политтехнолог Александр Кондратенко уверен, что довыборы 28 марта на двух округах станут заметным политическим событием в жизни страны.

"Но, прежде чем давать какие-либо прогнозы, нужно понимать, что ЦИК совсем недавно завершила регистрацию кандидатов. И говорить о более реальных шансах тех или иных, стоит не раньше, чем через две недели, ближе ко дню голосования. Разумеется, на сегодня уже есть фавориты в каждом из этих округов. Но если в №50 Донецкой области ОПЗЖ тягается с группой Ахметова, и тут шансы приблизительно 35/65 между Марчевским и Аксеновым, то в округе №87 (Ивано-Франковская обл.) ситуация куда более интересная", — считает Александр Кондратенко.

Он отмечает, что если верить промежуточным соцсрезам, фаворит на Ивано-Франковщине — Александр Шевченко, депутат двух предыдущих созывов, владелец курорта "Буковель".

"Против него политтехнологи выставили аж двух "клонов" в списке самовыдвиженцев. Судя по анкетным данным, оба не имеют никакого отношения к округу: один проживает в Киевской области, другой — из Киева. Ну да ладно, технология не нова, но пока есть возможность ее использовать и оттянуть от 0,5% голосов и выше, это очень даже рабочий инструмент. Кроме этого, по Шевченко будут бить еще скандалом с Буковелем и ростом заболевания Сovid-19. Мол, то, что он не закрылся даже в локдаун, стало главной причиной роста заражения коронавирусом в регионе, да и в Украине в целом", — поясняет Александр Кондратенко.

Что касается Донецкой области, то там, по мнению эксперта, верх возьмет Аксенов.

"В основном — благодаря значительной поддержке части местных кланов и структур Ахметова, — считает политтехнолог. — Плюс против Марчевского развернута очень серьезная кампания по "черному" пиару".

Эксперт не исключает возможный срыв довыборов из-за пандемии.

"Премьер Шмыгаль об этом четко заявил во время пресс-конференции по итогам года работы правительства. Но учитывая то, что стремительный рост заболеваемости в Ивано-Франковской области никак не повлиял на предвыборную кампанию, то, скорее всего, никто ничего переносить не собирается, — отмечает Александр Кондратенко. — По Донецкой области куда более реальным остается факт обострения военного конфликта. Вот он действительно может сорвать выборы".

Политтехнолог приводит следующие данные: на этих довыборах зарегистрировано всего 34 кандидата в депутаты ‒ 20 человек баллотируются от политических партий и 14 – как самовыдвиженцы.

"Для большинства из заведомо не проходящих и тех, кто сейчас "вливает" большие средства в округа и кампанию, я бы советовал этого не делать по одной лишь причине – осталось совсем недолго до очередных досрочных выборов в парламент. Какой смысл "зарывать деньги в землю"? Если только это не для того, чтобы заявить о себе и "засветиться", сделав задел для будущей кампании, — рассуждает Александр Кондратенко. — И напоследок: в преддверии голосования социологическими опросами будут манипулировать, чтобы усилить рейтинг одних кандидатов и снизить шансы других".

"Популярный стронгмен Вирастюк не поможет СН"

Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько, делая расклад по выборам на Ивано-Франковщине, обратил внимание, что представитель "Слуги народа", стронгмен Вирастюк – лишь пятый, согласно социологическим замерам.

"Лидируют же два кандидата — Александр Шевченко, представляющий "За будущее" и Маруся Зверобой (Биленька) от "Европейской Солидарности". Лидерство Шевченко эксперт поясняет двумя факторами.

"Во-первых, этот политик уже долгое время "засевает" всю Франковщинеу и этот округ в том числе — и небезуспешно. В 2014 году он избирался народным депутатом. Во-вторых, на территории округа функционирует курорт "Буковель", который дает работу многим людям и платит налоги в местные бюджеты, — отмечает Владимир Манько. — О "Буковеле" — отдельный разговор. Именно этот курорт работал в январский локдаун и работает сейчас, тогда как другой малый и средний бизнес в области вынужден был закрыться. Именно с работой "Буковеля" связывают начало третьей волны вспышки коронавируса по всей Украине. Шевченко является директором "Буковеля", а принадлежит он олигарху Коломойскому, против которого США недавно ввели санкции. А еще, по информации ряда СМИ, дорожные компании, принадлежащие Шевченко, завышают цены на дорожные работы в рамках т.н. "Большого строительства" — и незаконно зарабатывают на этом, что должно стать предметом рассмотрения НАБУ".

По мнению эксперта, если бы другие кандидаты, прежде всего свободовец Кошулинский, снялся в пользу Зверобой, у нее был бы шанс потягаться с Шевченко.

"А вот "слуга" Вирастюк точно не победит. Прикарпатье — это регион, где действующая центральная власть не имела поддержки даже в звездном для себя 2019 году. А сейчас и подавно. Так что популярный стронгмен Вирастюк не поможет СН добавить еще один штык к монобольшинству", — уверен Владимир Манько.

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