«Мы очищаем свою команду»: Зеленский сделал важное заявление (ВИДЕО)

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Мокрик Анастасия
Сегодня, 13 марта, в
Киеве проходит XI съезд партии "Слуга народа". Президент Украины Владимир
Зеленский также принимает участие в данном мероприятии. Об этом сообщается на странице партии в Facebook.
Зеленский выступил на XI съезде партии «Слуга народа» - фото: Screenshot - YouTube
Первым выступил Владимир
Зеленский. Глава государства
отметил, что основное внимание сегодня нужно уделить не тому, что уже было сделано,
а тому, что пока, к сожалению еще не сделано. И сосредоточиться на воплощении
этого в жизнь. Это одна из причин, по которой партия "Слуга народа" сегодня
начинает новый этап.
"Считаю, мы и вы повзрослели. Признали ошибки, и сделали выводы. Мы постепенно очищаем
команду от засланных казачков и случайных людей", — отметил Зеленский.
Президент также заявил, что те, кто готов прямо сейчас опустить руки или же
те, кто по сей день так и не понял разницы между настоящим мнением народа и штурмом
некоторых журналистов и анонимных телеграм-каналов, могут в ту же минуту встать и
покинуть зал.
Гарант отметил, что ждет от партии "Слуга народа" несколько очень важных
вещей:
1. Изменения
- быть постоянно на передовой реальных изменений;
- сосредоточиться на действительно важных законах, а не на мелочах;
- думать на несколько шагов вперед и осмысленно подходить к политике и
государственному управлению;
- партия должна быть источником реформ, идей, проектов, инициатив, новый
профессиональных и порядочных кадров для Украины.
2. Единство
- на табло должно быть 226 голосов "Слуги народа", когда речь идет о
принципиальных и важных вещах в стране.
3. Обещания
- когда речь идет об обещаниях людям, нужно забыть о фразе "да, но…", то
есть выполнить всё то, что было обещано украинскому народу.
Также Владимир Зеленский обратился к представителям в регионах и отметил,
что им не нужно ждать пошаговых инструкций с Киева, чтобы начать что-то менять.
Вместо этого им пора проявлять инициативу.
В завершение президент отметил, что уверен в том, что партия "Слуга народа" всегда будет работать не для 73%, а на благо всех 100% и на все 100%.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что Зеленский подписал закон об ужесточении наказания за сексуальную эксплуатацию детей, а также о том, что Разумков рассказал о своем конфликте с Зеленским.
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