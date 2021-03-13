«Мы очищаем свою команду»: Зеленский сделал важное заявление (ВИДЕО)



















Сегодня, 13 марта, в Киеве проходит XI съезд партии "Слуга народа". Президент Украины Владимир Зеленский также принимает участие в данном мероприятии. Об этом сообщается на странице партии в Facebook.

Зеленский выступил на XI съезде партии «Слуга народа» - фото: Screenshot - YouTube

Первым выступил Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что основное внимание сегодня нужно уделить не тому, что уже было сделано, а тому, что пока, к сожалению еще не сделано. И сосредоточиться на воплощении этого в жизнь. Это одна из причин, по которой партия "Слуга народа" сегодня начинает новый этап.

"Считаю, мы и вы повзрослели. Признали ошибки, и сделали выводы. Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей", — отметил Зеленский.

Президент также заявил, что те, кто готов прямо сейчас опустить руки или же те, кто по сей день так и не понял разницы между настоящим мнением народа и штурмом некоторых журналистов и анонимных телеграм-каналов, могут в ту же минуту встать и покинуть зал.

Гарант отметил, что ждет от партии "Слуга народа" несколько очень важных вещей:

1. Изменения

- быть постоянно на передовой реальных изменений;

- сосредоточиться на действительно важных законах, а не на мелочах;

- думать на несколько шагов вперед и осмысленно подходить к политике и государственному управлению;

- партия должна быть источником реформ, идей, проектов, инициатив, новый профессиональных и порядочных кадров для Украины.

2. Единство

- на табло должно быть 226 голосов "Слуги народа", когда речь идет о принципиальных и важных вещах в стране.

3. Обещания

- когда речь идет об обещаниях людям, нужно забыть о фразе "да, но…", то есть выполнить всё то, что было обещано украинскому народу.

Также Владимир Зеленский обратился к представителям в регионах и отметил, что им не нужно ждать пошаговых инструкций с Киева, чтобы начать что-то менять. Вместо этого им пора проявлять инициативу.

В завершение президент отметил, что уверен в том, что партия "Слуга народа" всегда будет работать не для 73%, а на благо всех 100% и на все 100%.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что Зеленский подписал закон об ужесточении наказания за сексуальную эксплуатацию детей, а также о том, что Разумков рассказал о своем конфликте с Зеленским.

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