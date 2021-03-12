Партийный съезд «Слуги народа»: какие решения могут принять

Партия "Слуга народа" (СН) 13 марта проведет съезд. "Комментарии" узнали у экспертов, какие важные решения могут принять и почему этот съезд особенно важен для "слуг".

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Партия оказалась в кризисной ситуации"

Политолог Андрей Золотарев отмечает, что представители СН уже анонсировали изменение устава, выборы в руководящие органы.

"Это давно назрело, — уверен он. — Партия оказалась в кризисной ситуации, т.к. ключевые фигуры оттянулись в Верховную Раду, в Офис президента. По сути, проблемы партийного строительство показали местные выборы. Съезд попытается оживить партию, придать какой-то импульс проекту СН. Проблема в том, что партия утратила "фишку", которая помогла летом-2019 на выборах показать мощный результат. А "фишка" – это контрсистемность и рейтинг Зеленского. "Слуги" явно не выглядели после победы контрсистемно. Скорее стали частью системы. А рейтинги – и партии, и Зеленского – неуклонно снижаются".

Андрей Золотарев считает, что перед СН стоят две важные задачи – организационная и идеологическая.

"Мы видим, что Зеленский, как почти все президенты до него, переплывает, условно говоря, с левого берега — на правый. Он всё больше заимствует нарративы предшественника. А всё это требует соответствующего оформления на уровне обновленной идеологии партии. Ведь уже понятно, что ни о каком либертарианстве речь не идет", — поясняет политолог.

Остро, по его словам, стоят и кадровые проблемы.

"Кадровый кризис в СН – на лицо. Часть людей, которые обеспечили успех в кампании 2019 года, занят другим. Тот же Кирилл Тимошенко работает в ОП в качестве этакого спецпредставителя Зеленского по проблемным вопросам. Да, результаты местных выборов для СН оказались хуже, чем ожидалось. Но Тимошенко, коммуницируя с региональными элитами, сумел обеспечить при не достаточно высоких результатах вполне приемлемое присутствие "слуг" в местных органах власти в составе тех или иных коалиций, — подчеркивает Андрей Золотарев. – Но в целом у партии не хватает орговиков, людей, умеющих решать проблемы, ярких спикеров. Тех, кто мог бы превратить всё еще выглядящую как франшиза партию в реально живой проект. И грядущий съезд в этом смысле — последняя попытка вдохнуть жизнь в СН. Если за полугодие ситуация не изменится, придется искать перспективы с другим проектом. А на перспективах "Слуги народа" как партии можно будет ставить крест".

"Строительство молодежного и женского крыльев партии"

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова считает, то на съезде будут обсуждаться текущие вопросы, часть которых будет посвящена партийному строительству и кадровым моментам.

"Ранее уже появилась информация о строительстве молодежного и женского крыльев партии. ЗеЖенщины и ЗеМолодежка могут частично кадрово освежить партию СН, — отмечает Александра Решмедилова. — В конце февраля с инициативой о создании молодежного крыла партии выступили депутаты и молодежные лидеры со всей Украины. Одним из возможных приоритетов деятельности молодежной организации может стать реализация законопроекта №3718 "Об основных принципах молодежной политики", который зарегистрирован в Верховной Раде".

Аналитик подчеркивает, что один из авторов этого законопроекта — нардеп от "Слуги народа" Александр Санченко — стал, по словам первого заместителя фракции СН, председателя партии Александра Корниенко, координатором "Зе!Молодежки".

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