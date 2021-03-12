Партийный съезд «Слуги народа»: какие решения могут принять

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Таисия Ерохина
Партия "Слуга народа" (СН) 13 марта проведет
съезд. "Комментарии" узнали у экспертов, какие важные решения могут принять и почему
этот съезд особенно важен для "слуг".
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Политолог Андрей Золотарев отмечает, что
представители СН уже анонсировали изменение устава, выборы в руководящие
органы.
"Это давно назрело, — уверен он. — Партия
оказалась в кризисной ситуации, т.к. ключевые фигуры оттянулись в Верховную Раду,
в Офис президента. По сути, проблемы партийного строительство показали местные
выборы. Съезд попытается оживить партию, придать какой-то импульс проекту СН.
Проблема в том, что партия утратила "фишку", которая помогла летом-2019 на
выборах показать мощный результат. А "фишка" – это контрсистемность и рейтинг
Зеленского. "Слуги" явно не выглядели после победы контрсистемно. Скорее стали
частью системы. А рейтинги – и партии, и Зеленского – неуклонно снижаются".
Андрей Золотарев считает, что перед СН стоят
две важные задачи – организационная и идеологическая.
"Мы видим, что Зеленский, как почти все
президенты до него, переплывает, условно говоря, с левого берега — на правый.
Он всё больше заимствует нарративы предшественника. А всё это требует
соответствующего оформления на уровне обновленной идеологии партии. Ведь уже
понятно, что ни о каком либертарианстве речь не идет", — поясняет политолог.
Остро, по его словам, стоят и кадровые
проблемы.
"Кадровый кризис в СН – на лицо. Часть людей,
которые обеспечили успех в кампании 2019 года, занят другим. Тот же Кирилл
Тимошенко работает в ОП в качестве этакого спецпредставителя Зеленского по
проблемным вопросам. Да, результаты местных выборов для СН оказались хуже, чем
ожидалось. Но Тимошенко, коммуницируя с региональными элитами, сумел обеспечить
при не достаточно высоких результатах вполне приемлемое присутствие "слуг" в
местных органах власти в составе тех или иных коалиций, — подчеркивает Андрей
Золотарев. – Но в целом у партии не хватает орговиков, людей, умеющих решать
проблемы, ярких спикеров. Тех, кто мог бы превратить всё еще выглядящую как
франшиза партию в реально живой проект. И грядущий съезд в этом смысле —
последняя попытка вдохнуть жизнь в СН. Если за полугодие ситуация не изменится,
придется искать перспективы с другим проектом. А на перспективах "Слуги народа"
как партии можно будет ставить крест".
Аналитик Фонда общественной дипломатии
Александра Решмедилова считает, то на съезде будут обсуждаться текущие вопросы,
часть которых будет посвящена партийному строительству и кадровым моментам.
"Ранее уже появилась информация о
строительстве молодежного и женского крыльев партии. ЗеЖенщины и ЗеМолодежка
могут частично кадрово освежить партию СН, — отмечает Александра Решмедилова. —
В конце февраля с инициативой о создании молодежного крыла партии выступили
депутаты и молодежные лидеры со всей Украины. Одним из возможных приоритетов
деятельности молодежной организации может стать реализация законопроекта №3718
"Об основных принципах молодежной политики", который зарегистрирован
в Верховной Раде".
Аналитик подчеркивает, что один из авторов
этого законопроекта — нардеп от "Слуги народа" Александр Санченко —
стал, по словам первого заместителя фракции СН, председателя партии Александра
Корниенко, координатором "Зе!Молодежки".
Как сообщалось ранее, в
Украине состоятся довыборы. Мы узнали, у кого больше всего шансов попасть в
Раду.
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