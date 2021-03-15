"Харьковские соглашения": кто и почему должен понести ответственность

Сегодня, 15 марта, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя вопрос о "Харьковских соглашениях", заявил, что даже после снятия неприкосновенности, народные депутаты не несут ответственности за свои голосования в стенах парламента. В отличие от других участников процесса — тех, кто занимался подготовкой документа или продвигал скорейшее рассмотрение вопроса. "Комментарии" обратились к экспертам, дабы разобраться, к чему может привести досудебное расследование по факту совершения государственной измены при подготовке и ратификации "Харьковских соглашений" от 2010 года. Изучив вопрос, специалисты попытались объяснить, кому реально стоит беспокоиться из-за интереса СБУ к делу.

За "Харьковские соглашения" должны отвечать их подписанты. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Попытка промаркировать союзников и врагов

Политолог Владимир Цыбулько акцентирует, что с самой ратификацией (а это — политическое решение депутатов) вряд ли следствие что-то способно будет довести до суда.

"Это скорее попытка промаркировать союзников и врагов, — отмечает эксперт. — Ведь иначе следствие заняться и уступками Путину со стороны самого Зеленского. Но газовое соглашение, усилиями прошлой власти доведенное до Стокгольмского арбитража, выигранное там, стоило бы расследовать. Как и подписание Харьковских соглашений. С ратификацией же будет тяжелее", — отмечает политолог.

По его мнению, такими шагами Зеленский пытается склонить на большую уступчивость кланы, стоящие за старыми (а порой и бывшими) политиками.

"Ведь залогом победы Зе была именно позиция жесткого противостояния бывшим соратникам Януковича с Порошенко, — напоминает Владимир Цыбулько. — Переживать из-за действий СБУ тем, кто голосовал в Раде, вряд ли стоит. И тут прав Разумков, ссылаясь на 80 статью Конституции, где говорится, что народные депутаты не несут ответственности за свои действия и голосования в стенах ВР. Но вот подписантам самих соглашений такое расследование может стоить свободы".

Правда, учитывая, что соглашения подписали бывшие на тот момент президенты — Дмитрий Медведев (РФ) и Виктор Янукович (Украина) — вряд ли удастся привлечь их к ответственности.

Решение СНБО может быть связано с амбициями Зеленского насчет второго срока

Адвокат, правозащитник, народный депутат 8 созыва Андрей Помазанов отмечает, что в последнее время мы наблюдем динамично развивающие события в Украине, связанные с попытками показать, насколько президент решительно "объявил войну" представителям пятой колонны.

"Одним из ключевых органов принятия решений для защиты государственных интересов стал Совет нацбезопасности и обороны, возглавляет который лично президент Зеленский. Без сомнения, такие решения СНБО могут расцениваться с позитивной стороны. Однако мы не должны забывать, что, в большинстве своем, они являются временными оперативными мерами с глубокими политическими мотивами (например, решение о санкциях относительно определенных персон и компаний). В первую очередь, Украина должна иметь эффективную систему правоохранительных органов, а также судебную систему, которая могла бы ставить жирную точку в материалах досудебного расследования и отправлять преступников за решетку. К сожалению, как работа следственных органов, так и работа судов не были налажены на дальнейшее развитие Украины за все годы ее независимости", — подчеркивает Андрей Помазанов.

По его мнению, информация же о том, что Служба безопасности Украины "неожиданно взялась" за обстоятельства подписания и ратификации соглашения 2010 года о размещении Черноморского флота на территории Украины, является просто продолжением публичных оглашений решений СНБО последних дней.

"Ни для кого не секрет, что СБУ под руководством давнего соратника президента — Баканова — может открыть уголовное производство по любому "необходимому" факту, — поясняет эксперт. — Без сомнения, так называемые "Харьковские соглашения" 2010 года подписывались явно не в интересах украинского государства. И стали основанием для последующей незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией. Фактическая передача Крыма в аренду в 2010 году позволила уже тогда провести милитаризацию и оккупацию украинской земли. Власти РФ в короткий срок сосредоточили в Крыму огромное количество военной техники и личного состава вооруженных сил".

Эксперт уверен, что сейчас задачей максимум для Баканова как главы СБУ является найти госизмену в действиях давних соратников Януковича, которые причастны к подписанию и ратификации соглашений о сдаче Крыма в 2010 году. При этом немалая часть этих людей являются членами украинского парламента по сей день.

"Вопрос в том — понесет ли ответственность хоть один власть имущий прошлых лет, учитывая состояние нашей судебной системы, отдельные элементы которой по сей день верно служат исключительно людям из команды Януковича, — отмечает Андрей Помазанов. — Не менее интересным является наличие или отсутствие реального желания Зеленского в наказании всех причастных к сдаче Крыма. Или же это очередной перформанс профессиональной команды сценаристов и режиссеров, который теперь создают сериалы в масштабах страны? Что мешало Зеленскому начать уголовные преследования виновных уже на первом году президентства? Ответом может быть политическая целесообразность. Не связана ли такая активность президента с рейтингами и разговорами последних дней о "мольбах команды" к Зеленскому пойти на второй срок? Скорее всего, решение уже давно принято. Но мы, как вынужденные актеры нового Зе-сериала, узнаем об этом несколько позже".

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что, по информации СМИ, экс-президент Украины Петр Порошенко поддерживал "Харьковские соглашения".

Также на портале найдется информация о том, как депутаты "открещиваются" от голосования за нашумевший документ.

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