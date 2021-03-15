"Харьковские соглашения": кто и почему должен понести ответственность

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Вечканова Елена
Сегодня, 15 марта, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя вопрос о "Харьковских соглашениях", заявил, что даже после снятия неприкосновенности, народные депутаты не несут ответственности за свои голосования в стенах парламента. В отличие от других участников процесса — тех, кто занимался подготовкой документа или продвигал скорейшее рассмотрение вопроса. "Комментарии" обратились к экспертам, дабы разобраться, к чему может привести досудебное расследование по факту совершения государственной измены при подготовке и ратификации "Харьковских соглашений" от 2010 года. Изучив вопрос, специалисты попытались объяснить, кому реально стоит беспокоиться из-за интереса СБУ к делу.
За "Харьковские соглашения" должны отвечать их подписанты. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк
Политолог Владимир Цыбулько акцентирует, что с
самой ратификацией (а это — политическое решение депутатов) вряд ли следствие
что-то способно будет довести до суда.
"Это скорее попытка промаркировать союзников и
врагов, — отмечает эксперт. — Ведь иначе следствие заняться и уступками Путину
со стороны самого Зеленского. Но газовое соглашение, усилиями прошлой власти
доведенное до Стокгольмского арбитража, выигранное там, стоило бы расследовать.
Как и подписание Харьковских соглашений. С ратификацией же будет тяжелее", — отмечает
политолог.
По его мнению, такими шагами Зеленский
пытается склонить на большую уступчивость кланы, стоящие за старыми (а порой и
бывшими) политиками.
"Ведь залогом победы Зе была именно позиция
жесткого противостояния бывшим соратникам Януковича с Порошенко, — напоминает
Владимир Цыбулько. — Переживать из-за действий СБУ тем, кто голосовал в Раде,
вряд ли стоит. И тут прав Разумков, ссылаясь на 80 статью Конституции, где говорится,
что народные депутаты не несут ответственности за свои действия и голосования в
стенах ВР. Но вот подписантам самих соглашений такое расследование может стоить
свободы".
Правда, учитывая, что соглашения подписали бывшие
на тот момент президенты — Дмитрий Медведев (РФ) и Виктор Янукович (Украина) —
вряд ли удастся привлечь их к ответственности.
Адвокат, правозащитник, народный депутат 8
созыва Андрей Помазанов отмечает, что в последнее время мы наблюдем динамично развивающие
события в Украине, связанные с попытками показать, насколько президент
решительно "объявил войну" представителям пятой колонны.
"Одним из ключевых органов принятия решений
для защиты государственных интересов стал Совет нацбезопасности и обороны,
возглавляет который лично президент Зеленский. Без сомнения, такие решения СНБО
могут расцениваться с позитивной стороны. Однако мы не должны забывать, что, в
большинстве своем, они являются временными оперативными мерами с глубокими
политическими мотивами (например, решение о санкциях относительно определенных
персон и компаний). В первую очередь, Украина должна иметь эффективную систему
правоохранительных органов, а также судебную систему, которая могла бы ставить
жирную точку в материалах досудебного расследования и отправлять преступников за
решетку. К сожалению, как работа следственных органов, так и работа судов не
были налажены на дальнейшее развитие Украины за все годы ее независимости", —
подчеркивает Андрей Помазанов.
По его мнению, информация же о том, что Служба
безопасности Украины "неожиданно взялась" за обстоятельства подписания и
ратификации соглашения 2010 года о размещении Черноморского флота на территории
Украины, является просто продолжением публичных оглашений решений СНБО
последних дней.
"Ни для кого не секрет, что СБУ под руководством
давнего соратника президента — Баканова — может открыть уголовное производство
по любому "необходимому" факту, — поясняет эксперт. — Без сомнения, так
называемые "Харьковские соглашения" 2010 года подписывались явно не в интересах
украинского государства. И стали основанием для последующей незаконной аннексии
Крыма Российской Федерацией. Фактическая передача Крыма в аренду в 2010 году
позволила уже тогда провести милитаризацию и оккупацию украинской земли. Власти
РФ в короткий срок сосредоточили в Крыму огромное количество военной техники и
личного состава вооруженных сил".
Эксперт уверен, что сейчас задачей максимум
для Баканова как главы СБУ является найти госизмену в действиях давних
соратников Януковича, которые причастны к подписанию и ратификации соглашений о
сдаче Крыма в 2010 году. При этом немалая часть этих людей являются членами
украинского парламента по сей день.
"Вопрос в том — понесет ли ответственность
хоть один власть имущий прошлых лет, учитывая состояние нашей судебной системы,
отдельные элементы которой по сей день верно служат исключительно людям из
команды Януковича, — отмечает Андрей Помазанов. — Не менее интересным является
наличие или отсутствие реального желания Зеленского в наказании всех причастных
к сдаче Крыма. Или же это очередной перформанс профессиональной команды
сценаристов и режиссеров, который теперь создают сериалы в масштабах страны?
Что мешало Зеленскому начать уголовные преследования виновных уже на первом
году президентства? Ответом может быть политическая целесообразность. Не
связана ли такая активность президента с рейтингами и разговорами последних
дней о "мольбах команды" к Зеленскому пойти на второй срок? Скорее всего,
решение уже давно принято. Но мы, как вынужденные актеры нового Зе-сериала,
узнаем об этом несколько позже".
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали,
что, по информации СМИ, экс-президент Украины Петр Порошенко поддерживал "Харьковские соглашения".
Также на портале найдется информация о том,
как депутаты "открещиваются" от голосования за нашумевший документ.
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