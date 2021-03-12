Порошенко поддерживал Харьковские соглашения в 2010 году, – СМИ

Экс-президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поддерживал подписание и ратификацию Харьковских соглашений в 2010 году между Украиной и Россией, которые продлевали нахождение Черноморского флота РФ в Крыму. Об этом сообщает сайт Страна.

Фото: AP

Тогда Порошенко комментировал подписание соглашений между Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым, его мнение в 2010 году опубликовал сайт ТСН, который сегодня, что примечательно, удалил данную новость.

По словам Порошенко, он не был в восторге от того факта, что пребывание российского флота в Севастополе было продлено до 2042 года. Однако Россия не могла вывести флот, а Украина не могла платить такую цену за газ, и все это понимали.

Он отмечал, что подписание соглашений между Медведевым и Януковичем было взаимовыгодным. Политик тогда высказывал уверенность, что соглашения не повлияют на отношения Украины и Европы.

Порошенко говорил, что с Европой нужно решать множество других проблем и вопрос пребывания Черноморского флота в Крыму не стоит на повестке дня в отношениях с европейскими странами.

В апреле 2010 года президент Украины Виктор Янукович и президент России Дмитрий Медведев подписали Харьковские соглашения, которые предусматривали продление срока нахождения Черноморского флота в Крыму в обмен на скидку на газ. 11 марта 2021 года секретарь СНБО Данилов заявил, что СБУ проверит всех лиц, которые поддерживали соглашения, на предмет государственной измены. Среди них точно будут 236 народных депутатов, которые поддержали ратификацию документа.

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