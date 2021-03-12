Данилов рассказал, как депутаты открещиваются от голосования за Харьковские соглашения

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Ольга Чародий
После решения СНБО взяться за Харьковские соглашения 2010
года — не было ли госизменой голосовать за них, - секретарю Совета стали обрывать телефон
депутаты.
Алексей Данилов (фото из открытых источников)
Об этом Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в эфире ток-шоу "Свобода слова
Савика Шустера" на канале "Украина".
"После вчерашнего решения СНБО у меня был красный
телефон. Очень многие депутаты, которые находились тогда в зале, лично меня
знают. Я могу сказать, они мне звонили и говорили, что не голосовали за
Харьковские соглашения", — заявил Данилов.
По его словам, СБУ проверит, не получил ли кто-то из тогдашних
депутатов взятку за то, что поддержал "харьковские соглашения".
"Если кому-то не за что волноваться — он может за это не волноваться. Но если у кого-то после этого голосования появился дом в Конче-Заспе, появились счета или другие вещи — мы их просто допросим, откуда вы, ребята, именно в это время как раз это взяли. И все. Все довольно просто. Ничего сложного здесь нет", — пояснил он.
Напомним, экс-президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поддерживал подписание и ратификацию Харьковских соглашений в 2010 году между Украиной и Россией, которые продлевали нахождение Черноморского флота РФ в Крыму. Тогда Порошенко комментировал подписание соглашений между Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым, его мнение в 2010 году опубликовал сайт ТСН, который сегодня, что примечательно, удалил данную новость. По словам Порошенко, он не был в восторге от того факта, что пребывание российского флота в Севастополе было продлено до 2042 года. Однако Россия не могла вывести флот, а Украина не могла платить такую цену за газ, и все это понимали. Он отмечал, что подписание соглашений между Медведевым и Януковичем было взаимовыгодным.
Политик тогда высказывал уверенность, что соглашения не повлияют на отношения Украины и Европы. Порошенко говорил, что с Европой нужно решать множество других проблем и вопрос пребывания Черноморского флота в Крыму не стоит на повестке дня в отношениях с европейскими странами.
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