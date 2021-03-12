Госизмена или дипломатический договор: чем стали для Украины «Харьковские соглашения»

В 2010 году была заключена договоренность о пребывании Черноморского флота РФ в Севастополе — с 2017 до 2042 года. Соответствующий документ получил название "Харьковских соглашений" и был поддержан 236 народными депутатами VI созыва. Нынче, как сообщил 11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов, представители СБУ собираются внимательно изучить обстоятельства ратификации данных "соглашений" и действия самих нардепов. Каковы перспективы подобного рассмотрения? Почему им занялись именно сейчас? Насколько правомочны такие действия? С ворохом вопросов "Комментарии" обратились к экспертам за объяснениями.

СБУ проверит "Харьковские соглашения". Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

"Проблема, получается, есть в голове секретаря СНБО"

Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко подчеркивает, что народных депутатов за голосование или за высказывания, которые не содержал угроз или клеветы, привлекать к ответственности нельзя (ст. 80 Конституции).

"Но мы можем говорить о другом. Если нардепы совершили определенное преступление (к примеру, госизмена); если они понимали, что их голосование может привести к определенным последствиям; что они фактически работают на РФ; если будет доказан умысел, понимание, что такие действия несли угрозы нацбезопасности — тогда можно говорить о том, что такое голосование было одним из способов госизмены. Но! Во-первых, это было в 2010-м и сейчас что-то доказать буде сложно. Во-вторых, проблема в том, что эти соглашения всё еще действенны. Ни один из парламентов следующих созывов их не денонсировал. Включая нынешний. Проблема, получается, есть в голове секретаря СНБО, но отсутствует у субъектов законодательной инициативы", — говорит Богдан Бондаренко.

По его мнению, сейчас, скорее всего, будет зарегистрировано уголовное производство, после чего начнут осуществляться некие следственные действия. Которые вряд ли к чему-то конкретному приведут.

"С политической точки зрения нужно понимать, что люди, которые были тогда нардепами, были позднее, есть сейчас и могут быть в будущем — воспримут такой подход как сигнал к тому, что правопонимание у нас меняется. Выходит в виде СНБО на новые рубежи. И не исключено, что депутатов будут привлекать к ответственности за результаты голосований. А это, без соответствующей законодательной, правовой основы, может иметь негативные последствия в долгосрочной перспективе", — предупреждает эксперт.

Власть показывает, что в стране больше нет неприкосновенных

Политическому консультанту Александру Вербицкому ситуация последних недель напоминают дом, в котором пожар: в подвале, в комнатах и на чердаке. Такое впечатление у него создается от гиперактивности Офиса президента и СНБО.

"С одной стороны — звучат заявления о продолжении проекта "Большое строительство" с расширением на сферы туризма и культурного наследия. С другой — страну уже готовы разделить на какие-то 10 экономических регионов, якобы для более удобного финансирования. Это при том, что план вакцинации населения фактически сорван, а ситуация вызывает много вопросов — как с процессом, так и с препаратом, — отмечает Александр Вербицкий. — И в это же время звучит заявление Дмитрия Гордона о какой-то супер-новости 15 марта (вероятно — трансляции первой части фильма расследователя Bellingcat Христо Грозева касательно срыва операции по задержанию "вагнеровцев"), планируется съезд правящей партии на 13 марта. Теперь вот еще и вчерашнее заседание СНБО с новыми "сенсациями", включая распоряжение СБУ провести расследование относительно мотивации действий нардепов VI созыва и возможных признаков государственной измены в их действиях на момент голосования за ратификацию так называемых Харьковских соглашений".

По мнению политконсультанта, "сдуванием пыли" с ратификации Харьковских соглашений президент Украины, возможно, пытается показать, что в стране больше нет неприкосновенных. Ведь среди тех, кто голосовал тогда, были как представители Партии Регионов, так и народные депутаты от БЮТ, внефракционные, представители других политических сил. Некоторые до сих пор на виду — в парламенте или активной политической жизни.

"Вопрос, на мой взгляд, в том, чтобы выйти на широкий круг лиц в истеблишменте — и показать народу Украины, кто и что не сделал ранее, чтобы не допустить агрессии России по отношению к нашей стране. И не будет забывать, что, если говорить о размещении флота РФ в Крыму, можно вспомнить, что Порошенко был при президенте Ющенко министром иностранных дел и членом СНБО. И задать ему сегодня вопрос: "А почему вы, уважаемый Петр Алексеевич, не противились всеми способами российской агрессии в 2009 году?" В результате так называемого расследования (следствием органы СБУ заниматься не могут) должна или может получиться картина "взаимовыгодного сотрудничества" большой группы лиц в Украине и России. И нардепы, вероятно, окажутся только исполнителями "чужой злой воли". Но, исходя из подобной логики, необходимо повернуть историю вспять и узнать мотивацию тех, кто бесплатно сдал ядерный арсенал Украины, — отмечает Александр Вербицкий. — Вот только чем это поможет стране, которая в этом году будет отмечать 30 лет своей независимости?"

Напомним, ранее "Комментарии" в целом рассказывали об итогах последнего заседания СНБО и их экспертной оценке. Отдельно на портале можно прочесть о желании украинской власти вернуть предприятие "Мотор Сич" в государственную собственность.

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