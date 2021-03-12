Госизмена или дипломатический договор: чем стали для Украины «Харьковские соглашения»

Язык
Coinspot 12.03.2021
BTC/USD
55932.97
ETH/USD
1748.13
LTC/USD
204.74
НБУ 12.03.2021
USD/UAH
27.90
EUR/UAH
33.35
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
В 2010 году была заключена договоренность о пребывании Черноморского флота РФ в Севастополе — с 2017 до 2042 года. Соответствующий документ получил название "Харьковских соглашений" и был поддержан 236 народными депутатами VI созыва. Нынче, как сообщил 11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов, представители СБУ собираются внимательно изучить обстоятельства ратификации данных "соглашений" и действия самих нардепов. Каковы перспективы подобного рассмотрения? Почему им занялись именно сейчас? Насколько правомочны такие действия? С ворохом вопросов "Комментарии" обратились к экспертам за объяснениями.
СБУ проверит "Харьковские соглашения". Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк
Эксперт по конституционному праву Богдан
Бондаренко подчеркивает, что народных депутатов за голосование или за
высказывания, которые не содержал угроз или клеветы, привлекать к
ответственности нельзя (ст. 80 Конституции).
"Но мы можем говорить о другом. Если нардепы
совершили определенное преступление (к примеру, госизмена); если они понимали,
что их голосование может привести к определенным последствиям; что они
фактически работают на РФ; если будет доказан умысел, понимание, что такие
действия несли угрозы нацбезопасности — тогда можно говорить о том, что такое
голосование было одним из способов госизмены. Но! Во-первых, это было в 2010-м
и сейчас что-то доказать буде сложно. Во-вторых, проблема в том, что эти
соглашения всё еще действенны. Ни один из парламентов следующих созывов их не
денонсировал. Включая нынешний. Проблема, получается, есть в голове секретаря
СНБО, но отсутствует у субъектов законодательной инициативы", — говорит Богдан
Бондаренко.
По его мнению, сейчас, скорее всего, будет зарегистрировано
уголовное производство, после чего начнут осуществляться некие следственные
действия. Которые вряд ли к чему-то конкретному приведут.
"С политической точки зрения нужно понимать,
что люди, которые были тогда нардепами, были позднее, есть сейчас и могут быть
в будущем — воспримут такой подход как сигнал к тому, что правопонимание у нас
меняется. Выходит в виде СНБО на новые рубежи. И не исключено, что депутатов
будут привлекать к ответственности за результаты голосований. А это, без
соответствующей законодательной, правовой основы, может иметь негативные
последствия в долгосрочной перспективе", — предупреждает эксперт.
Политическому консультанту Александру
Вербицкому ситуация последних недель напоминают дом, в котором пожар: в
подвале, в комнатах и на чердаке. Такое впечатление у него создается от
гиперактивности Офиса президента и СНБО.
"С одной стороны — звучат заявления о
продолжении проекта "Большое строительство" с расширением на сферы туризма и
культурного наследия. С другой — страну уже готовы разделить на какие-то 10 экономических регионов, якобы для более удобного финансирования. Это при том,
что план вакцинации населения фактически сорван, а ситуация вызывает много
вопросов — как с процессом, так и с препаратом, — отмечает Александр Вербицкий.
— И в это же время звучит заявление Дмитрия Гордона о какой-то супер-новости 15
марта (вероятно — трансляции первой части фильма расследователя Bellingcat
Христо Грозева касательно срыва операции по задержанию "вагнеровцев"),
планируется съезд правящей партии на 13 марта. Теперь вот еще и вчерашнее
заседание СНБО с новыми "сенсациями", включая распоряжение СБУ провести
расследование относительно мотивации действий нардепов VI созыва и
возможных признаков государственной
измены в их действиях на момент голосования за ратификацию так называемых
Харьковских соглашений".
По мнению политконсультанта, "сдуванием пыли" с
ратификации Харьковских соглашений президент Украины, возможно, пытается
показать, что в стране больше нет неприкосновенных. Ведь среди тех, кто
голосовал тогда, были как представители Партии Регионов, так и народные
депутаты от БЮТ, внефракционные, представители других политических сил.
Некоторые до сих пор на виду — в парламенте или активной политической жизни.
"Вопрос, на мой взгляд, в том, чтобы выйти на
широкий круг лиц в истеблишменте — и показать народу Украины, кто и что не
сделал ранее, чтобы не допустить агрессии России по отношению к нашей стране. И
не будет забывать, что, если говорить о размещении флота РФ в Крыму, можно вспомнить,
что Порошенко был при президенте Ющенко министром иностранных дел и членом
СНБО. И задать ему сегодня вопрос: "А почему вы, уважаемый Петр Алексеевич, не
противились всеми способами российской агрессии в 2009 году?" В результате так
называемого расследования (следствием органы СБУ заниматься не могут) должна
или может получиться картина "взаимовыгодного сотрудничества" большой группы
лиц в Украине и России. И нардепы, вероятно, окажутся только исполнителями
"чужой злой воли". Но, исходя из подобной логики, необходимо повернуть историю
вспять и узнать мотивацию тех, кто бесплатно сдал ядерный арсенал Украины, —
отмечает Александр Вербицкий. — Вот только чем это поможет стране, которая в
этом году будет отмечать 30 лет своей независимости?"
Напомним, ранее "Комментарии" в целом рассказывали об итогах последнего заседания СНБО и их экспертной оценке.
Отдельно на портале можно прочесть о желании украинской власти вернуть предприятие "Мотор Сич" в государственную собственность.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости